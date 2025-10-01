Probleme mari cu predatul

Liderul ASIS, profesorul Giani Leonte, spune că au apărut situații aberante din cauza goanei profesorilor după ore, după ce norma didactică a crescut de la 18 la 20 de ore.

De exemplu, o profesoară de educație fizică, titulară la o școală din zona Gura Humorului, predă săptămînal 10 ore de sport, nouă ore de istorie și o oră de informatică. Liderul de sindicat a adăugat: „Sînt foarte multe exemple de acest fel. Profesor de chimie care predă desen și educație muzicală, profesor de educație fizică cu ore de biologie, profesor de limba română care predă educație fizică”.

În aceste condiții nu va trebui să ne mirăm atunci cînd elevii vor preda și ei la rîndul lor. Vor preda foile goale atunci cînd vor da extemporal la biologie sau la istorie.

Marin Preda(tu`)