Poate la primăvară. Poate

Olimpicii din anul școlar 2024-2025 care ar fi urmat să fie premiați pe 5 octombrie vor avea parte de o festivitate de premiere la primăvară, probabil. Conform vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu: ”Noi ne-am fi dorit, inițial, ca pe data de 5 octombrie, cînd este Ziua Educației, să facem premierea elevilor care au obținut în anul școlar 2024-2025 rezultate bune și foarte bune la olimpiade. Din păcate, în iulie au fost acele calamități în zona de munte – la Broșteni, Ostra și Stulpicani – și nu am mai dispus de fonduri suficiente din cauza rectificărilor care au fost necesare. Vom încerca să prevedem sumele pentru premierea olimpicilor care s-au evidențiat în anul școlar 2024-2025 în bugetul pentru anul viitor și, de asemenea, să le oferim în prima parte, probabil în primăvară”.

Ferească Dumnezeu de alunecări de teren după zăpezile de peste iarnă, pentru că premierea va fi amînată pentru toamnă. Asta dacă nu va fi secetă la vară.

Fulgul de nea Nicolae