Transpirația cu care a crescut iarba 40 de ani

Cezar Ioja, administratorul public al județului Suceava, s-a retras din fotbal la 47 de ani de la echipa care exista atunci în orașul său natal, Vatra Dornei. La 18 ani, domnul Ioja era transferat la echipa de primă ligă CSM Suceava, pentru care a evoluat în două partide.

”Nu mai e deloc echipă la Dorna. Sînt doar echipe de copii. Am jucat pînă la 47 de ani fotbal, eram, dacă tot sîntem la momentul unor mărturisiri și nu stricăm emisiunea, jucam în Liga a IV-a, jucam în atac cu Buhăceanu, el era golgheter cu vreo 40 de goluri, fost fotbalist la Hermanstadt, la FC Argeș, și eram al doilea, cu 27 de goluri. A fost și activitate politică, implicații politice, probabil s-a considerat că sînt prea bătrîn, mi-au sugerat că ar fi bine să nu mai vin și după aia s-a desființat echipa. Acum, probabil tot din cauza lipsei banilor, dar eu cred că și din cauza faptului că nu sînt foarte mulți iubitori de fotbal la Dorna. Sînt și multe probleme, nici nu aș vrea să acuz, pentru că toată lumea în ziua de astăzi acuză. Așa au decis conducătorii de acolo.

Din păcate, cînd trec pe lîngă stadion, mă iau, așa, nostalgiile, pentru că eu am petrecut acolo…, sau din transpirația mea a crescut iarba acolo vreo 40 de ani. Am început la 14 ani, atunci nu prea erau echipe de copii. La 17 ani eram golgheterul seriei din Divizia C și eu voiam să dau la facultate la Iași, chiar am fost în cantonament cu Politehnica Iași, după aia m-a sunat mama, mă rog, așa erau vremurile atunci, zice: <Vino că îl dă pe taică-tu afară, pentru că ești legitimat la CSM Suceava>. Eu așa am aflat. Și am venit la Suceava, I. Constantin era un secretar pe vremuri… și m-au transferat fără să mă întrebe de la Dorna la Suceava, care tocmai promovase în Divizia A. În `87, eu în `87 am terminat liceul, aveam 18 ani.

(Erau atunci echipe cel puțin de Liga a III-a și la Dorna, și la Cîmpulung Moldovenesc?). Erau Dorna, Cîmpulung, Frasin, Gura Humorului, Gura Humorului avusese și un sezon în Liga a II-a, în Divizia B, mai erau Fălticeni, Gălănești, Siret, Rădăuți și nu știu dacă uit pe cineva, deci vreo opt echipe în județul nostru în Liga a III-a, și Suceava intrase în Liga I.

Așa, vă spun, cu o anumită nostalgie în suflet… atunci eram eu din Vatra Dornei, era cel mai bun jucător al echipei, cel mai talentat, Radu Cașuba, tot dornean, mai erau Cornel Sfrijan, Relu Buliga și eu. Eram patru dorneni componenți ai lotului echipei CSM Suceava compus din 16 sau 18 oameni, pentru că era foarte greu să prinzi lotul, atunci se făceau doar două schimbări, nu ca acum. Deci, eram patru din 16 sau 18 care evoluau la echipa suceveană, deci Vatra Dornei a constituit mereu un adevărat rezervor de talente, nu doar în fotbal, ci și în sporturi de iarnă. Da, atunci se făcea sport la Vatra Dornei, și nu doar la Vatra Dornei”.