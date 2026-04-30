Cînd legea blochează cultura…

„Nu sînt vremile sub cîrma omului, ci bietul om sub vremi”, spunea Miron Costin. La prima vedere, o reflecție resemnată asupra destinului. Totuși, actualitatea ei este înspăimîntătoare, într-un context în care cultura din România pare că se transformă, treptat, într-o himeră. În prezent, această „supunere sub vremi” nu mai vine din fatalitatea istoriei, ci din mecanisme birocratice, instabilitate legislativă și lipsa unor politici culturale coerente. Cultura ajunge astfel să depindă de decizii administrative imprevizibile, nicidecum de creativitate sau de interesul publicului.

Un exemplu concret și recent este situația ARTmania Festival de la Sibiu, un reper important al scenei culturale și muzicale din țara noastră. Vorbim despre un festival care, în cei 20 de ani de existență, a adus nume grele din rock-ul mondial, precum Dream Theater, Nightwish, Steven Wilson, Within Temptation, Opeth sau Devin Townsend.

La nivel european, același festival a fost distins cu ”Best Small Festival, la European Festival Awards 2018”, alături de nominalizări precum Wacken Winter Nights, Ypsigrock Festival, Metal Hammer Paradise, Tauron Nowa Muzyka Katowice sau Telekom Electronic Beats.

De altfel, Codruţa Vulcu, fondatoarea și managera festivalului, a fost distinsă cu premiul ”Excellence and Passion”, în cadrul ”European Festival Awards 2020”, devenind prima persoană din România recunoscută la această categorie. În acelaşi an, printre nominalizați s-au numărat și figuri importante ale industriei europene, ca Barrie Marshall (agent al turneelor Paul McCartney şi Rolling Stones), Eric van Eerdenburg (Lowlands), Ben Challis (Glastonbury) sau Mikołaj Ziółkowski (Open’er Festival).

ARTmania a fost, în toți acești ani, nu doar un eveniment cultural, ci și un motor economic pentru comunitatea sibiană, adunînd anual peste 7.000 de participanți – mulți dintre ei veniți din afara orașului, dar mai ales din străinătate. Cu alte cuvinte, ARTmania este unul dintre cele mai valoroase evenimente culturale din România și un festival de talie internațională. Și ce?!

Faptul că, în acest an, festivalul nu va mai avea loc în forma consacrată, din cauza unui blocaj legislativ, ilustrează perfect ideea cronicarului cu care am deschis articolul. Organizatorii, artiștii și publicul se văd nevoiți să se conformeze unor „vremi” dictate de neclarități juridice și de lipsa unor soluții rapide. Se vrea, totuși, un nou format al ARTmania Festival 2026, de data aceasta „in Context”, adaptat contextului actual, cu acces gratuit pentru public. Organizarea este condiţionată de finanţarea prin Agenda Culturală a Municipiului Sibiu. Potrivit organizatorilor, programul va fi anunţat imediat după publicarea rezultatelor evaluării.

ARTmania devine o dovadă clară că, și în prezent, „bietul om” – fie el artist, organizator sau simplu spectator – rămîne, într-o anumită măsură, „sub vremi”.

Alexandra Cuza