Roata de rezervă

Alexandru Covașă, purtătorul de cuvînt al primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, a fost printre cei care au luat cuvîntul la vernisajul expoziției ”Ștefan Luchian – un artist universal”, care a avut loc la Muzeul de Istorie. Domnul Covașă a luat cuvîntul pentru a spune nimic: ”Ne bucurăm foarte mult să vedem că există viață culturală la Suceava unică, pentru că așa cum a spus domnul director (Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei – n.r.), iată că în acest an este o expoziție unică pentru România. Ne bucurăm foarte mult să vedem interesul crescut al profesorilor și elevilor pentru astfel de evenimente, și dincolo de faptul că vreau să transmit mesajul și susținerea primarului Vasile Rîmbu pentru aceste evenimente, domnule director, poate e bine să vorbim mai mult despre cum se va implica Primăria pentru promovarea acestor evenimente, pentru că e nevoie. Sînt convins că de-acum, cu mai multe discuții, vom reuși împreună să facem această promovare în așa încît mai mulți elevi, mai mulți profesori și mai multă lume să vadă ceea ce se întîmplă atît de frumos la Muzeul Bucovinei”. La nimicul pe care l-a spus, domnul Covașă a adăugat niște felicitări adresate domnului Ursu, dar și Consiliului Județean, pentru că se implică în organizarea unor astfel de evenimente.

La un eveniment atît de important, cum este expunerea a 42 de lucrări de Ștefan Luchian, de la Primăria Suceava nu a putut veni nici primarul, nici unul din cei doi viceprimari și nici administratorul public al municipiului, ci a fost trimis Alexandru Covașă, care este a patra roată la căruță. Desemnarea sa nu a fost întîmplătoare, pentru că iubitorii de artă de la vîrful Primăriei știu că Luchian a pictat și lumea satului în care apar căruțe, și s-au gîndit că în cazul în care vreo roată se strică să aibă domnul Ursu cu ce s-o înlocuiască.

Lumea satului de drept