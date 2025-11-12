Pauza de ”alimentare”

Unul dintre cei nemulțumiți că premierul PNL, Ilie Bolojan, se opune construirii unei șosele de centură a orașului Gura Humorului, care, în special în perioadele de vacanță și la finalurile de săptămînă, e foarte aglomerat, este deputatul AUR de Suceava Petru Negrea. Domnul Negrea i-a transmis un mesaj domnului Bolojan: „Îl invit pe premierul Bolojan să parcurgă, la volanul propriei mașini, drumul dintre Suceava și Câmpulung Moldovenesc. Nu are nevoie de rapoarte și consilieri ca să vadă realitatea care înseamnă ore întregi pierdute în coloane și o regiune blocată la propriu din cauza lipsei de infrastructură rutieră”.

La final, pentru a se calma și ”alimenta”, Ilie Bolojan poate opri la complexul hotelier Toaca Bellevue. Contra cost, că doar complexul lui Petru Negrea nu face parte din rețeaua Crucii Roșii.

Traficul (rutier) de influență