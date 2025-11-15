Cursa Siret – Alba Iulia

Pentru prima dată în istoria sa, orașul Siret va avea transport public local. Și nu unul oarecare, ci unul verde, după achiziția a patru microbuze electrice. Se speră ca lucrările pentru buna funcționare a acestuia să fie gata pînă de Ziua Națională.

Dacă dă Domnul și transportul public va deveni funcțional pe 1 Decembrie, normal ar fi ca prima cursă să plece la ora 00.00 din fața Primăriei Siret, ca să ajungă pînă la prînz la Alba Iulia. Fiind vorba despre un drum foarte lung, pentru orice eventualitate, șoferul nu va trebui să uite să pună în spate cîteva găleți de curent.

Ziua U(r)nirii