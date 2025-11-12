Primăria care livrează

Dacă aveți nevoie de un text siropos puteți încerca să apelați la Primăria Suceava, că poate vă ”livrează” unul. Pentru un text autolaudativ cu ”mantinela”, la aceeași Primărie puteți apela.

Iată o dovadă a profesionalismului în cele două direcții: ”Nu avem timp de pierdut, fie că e cer senin sau noros. Ca si in cazul pilotilor de avioane sau de masini de Formula 1 si pentru constructori, adevăratele teste se dau pe ploaie sau pe furtuna. În timp ce mulți dintre noi reușim să ne ferim de ploaie și de vânt, acești OAMENI sunt pe teren. Muncesc. Au termene de respectat. Au lucrări de finalizat. Pentru suceveni. Mulțumim frumos: Symetrica, SUCT, Autotehnorom, Colegilor noștri de la Administrare Străzi, care sunt zi de zi pe șantierele Sucevei. Tragem cât ne permite vremea, pentru a livra cât mai mult din ceea ce ne-am propus!”.

În primul rînd, apreciem faptul că Primăria Suceava apreciază munca făcută de meseriași, însă comparația cu piloții de avioane și cu cei de Formula 1 este exagerată rău. Însă, recunoaștem că nu putem să ne punem cu imaginația ”poeților” din Primărie. Apoi, din cîte știm, pe ploaie și pe furtună nu se fac asfaltări și nu se pun pavele. Pe de altă parte, cei care stau la cald și bat șaua ca să priceapă iapa că Primăria lucrează neobosit pentru toată herghelia suceveană ar trebui să ia exemplu de la cei care pun asfalt și pavele pe vreme rea, și să pună și ei diacritice în textele pe care le ”livrează” publicului larg.

Apropo de livrare, în afară de propagandă și decizii care scumpesc viața locuitorilor Sucevei, Primăria livrează și pizza? Timp ar avea, că doar nu stă toată ziua și postează bla-bla-uri pe rețelele de socializare. Ar mai face și ea un ban și ar avea din ce să le ofere un premiu oamenilor care într-adevăr muncesc.

Turnul din Pizza