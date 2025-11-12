Amintiri din politichie (LXIII)

Încă una și mă duc!

Cred că dacă ar fi să definesc acum, la final, anul 2025, aș alege această reclamă la bere ieftină, băută pe fugă, la botul calului. Alegerile pentru Primăria Bucureștiului seamănă cu acel rest de halbă de bere caldă, trezită, dată peste cap atunci cînd te ridici de la masa crîșmei unde chelnerii au apelat deja la trucul stinsului luminilor și stau cu cheile în mînă în fața ușii, așteptînd să plece, în sfîrșit, acasă dar în fața ta se prezintă marea dilemă. Dai peste cap poșirca sau renunți, surprinzîndu-ți plăcut ficatul? Dificilă alegere!

Oricare ar fi rezultatul acestui ultim icnet electoral, nu îmi va putea șterge impresia unui an din care ies ca dintr-o crîșmă zoioasă, cu gulerul paltonului ridicat, duhnind a rachiu de drojdie, la o oră la care circulă doar mașinile de gunoi. Cu toate că triumviratul format din Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, ales de partidele din coaliție pentru desemnarea Primarului, pare una dintre cele mai bune oferte politice pe care le-am primit în ultimul deceniu, sînt sigur că pactul de neagresiune pe durata campaniei nu va însemna nimic pentru personaje ca Daniel Zamfir, Olguța Vasilescu sau Rareș Bogdan. Acești actori de șușanele sînt în permanență vexați pe propria lor inutilitate, ce este transferată mereu și mereu doar altora. Politica unor lideri pereni de partid, care dau declarații sforăitoare doar ca să iasă la număr, cărora nici măcar nu ar trebui să li se atribuie un CNP, și justiția fără dreptate, dar cu explicații pe larg despre necesitatea imperioasă a cocoloșirii magistraților inutili, a făcut societatea să plutească în siajul unei utopii mincinoase, a binelui împărțit cu harapnicul și cnutul, care poate fi restaurat numai prin violență, fizică sau verbală, într-o lume în care lapidarea în piața publică va fi comandată de personaje mesianice, cu voci metalice și priviri lipsite de conținut.

Ultimul act al oboselii electorale naționale, care, în cazul extrem de probabil în care la PMB nu va cîștiga Drulă, va mai fi urmat de o rundă de alegeri la o Primărie inutilă de sector, și va consfinți așternerea peste țară a unui strat gros de lehamite, muiat în veștile zilnice despre achitarea marilor corupți, acuzați în dorul lelii de către un DNA, ce devine pe zi ce trece mai anacronic, abulic și nefolositor, ca apoi să fie eliberați de către clanul Savonea-Costache. Cel mai temut clan al zilei a ajuns să pună în practică visul de aur al oricărui condamnat – rescrierea Codului Penal, după pofta inimii și puterea buzunarului. Eu cred că ar trebui modificată legea de funcționare a DNA, care de acum ar trebui să nu se mai ocupe de fapte penale, ci doar să trimită, lunar, un newsletter cu stenograme proaspete. SRI a devenit un SRL în toată regula, ce se pune la dispoziția politicienilor veroși, de orice naționalitate solvabilă, pe bază de abonament preplătit și condicuță. În schimb, nimeni nu vorbește despre celelalte pensii speciale, care nu numai că au un cuantum total de zece ori mai mare decît cele ale magistraților, dar mai și produc tineri patrioți cu drag de țară, steag și neam. De țara altora, dar ăsta e doar un mic detaliu.

Vom auzi în spațiul public, din cînd în cînd, doar zumzetul motoarelor mașinilor de spălat pesediste, turate la maximum pentru albirea potențialilor parteneri de coaliție de la AUR, care, precum fata bogatului din romanul lui Rebreanu, începe să devină, pe zi ce trece, din ce în ce mai atrăgătoare. După înscăunarea lui Grindeanu, în afară de colinzile lui Hrușcă, vom auzi tot mai des despre păcatele lui Bolojan – Omul Negru de Serviciu – și despre junele curat și bine intenționat, care abia așteaptă să prindă buchetul de trandafiri la încheietura miresicii gălbioare. Pierderea virginității guvernamentale a celor care au făcut cele mai lipsite de bun simț promisiuni de campanie va fi urmată brusc de transformarea sălii de bal în burta Leviatanului ce va înghiți economia și nu prea cred că, de data aceasta, Zîna cea bună, înfășurată în steagul albastru cu steluțe aurii, va mai deschide punga să plătească iar chiolhanul.

Sceneta umoristică a săpămînii a fost jucată de BălăceAnca Naționalescu, lăsată cu buzele umflate atunci cînd a cerut gurului să îi pună și ei în gamelă o felie de tocană de schizofrenie paranoidă. Mesia licuricilor nu numai că a fugit cu ceaunul în spinare, dar a mai și invitat poporul trezit în conștiință la boicotarea alegerilor. Grande guerriero! Grande Giocatore! Asta e, atunci cînd îți bazezi campania pe popularitatea gurului, nu te mira dacă, în final, totul se fîsîie!

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.