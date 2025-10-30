Despre noul director al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Adrian Păduraru, care este criticat pentru că s-a inspirat prea mult din alt plan de management pentru planul său cu care s-a prezentat la concurs, Matei Vișniec a spus că ”este un profesionist. Lăsați-i o șansă. Mi-aș dori să mergem pînă la capăt cu programul acestuia, care înseamnă că va continua teatrul să existe, că va avea bani, că va exista festivalul care a fost deja lansat (Festivalul Internațional <Zilele Teatrului Matei Vișniec> n.r.), dar și alte festivaluri, că vor exista spectacole pentru copii și multe, multe altele… Voi fi furios pe Adrian Păduraru dacă peste cîțiva ani nu-și va fi dus pînă la capăt programul”. Și a mai ținut să spună dramaturgul că noul manager trebuie să rezolve problema contractelor de muncă ale actorilor: ”Esențial este ca nouă din cei zece actori să poată fi angajați definitiv, pentru că sînt într-o stare de precaritate. Adică, au contracte care se reînnoiesc peste un an, ceea ce eu cred că nu e normal după 10 ani, după 9 ani de activitate”.

Dacă era corect, Matei Vișniec ar fi spus și de ce există această situație. Vinovate pentru asta nu sînt regretata Carmen Veronica Steiciuc, prima conducătoare a Teatrului, și urmașa acesteia la conducerea instituției, Angela Zarojanu. Pînă în acest an, actorii, majoritatea nefiind din Suceava, nu și-au dorit contracte definitive, pentru că nu ar fi primit mia de lei lunar pentru chirie. Conform reglementărilor în vigoare, cei cu angajare pe termen nelimitat nu beneficiază de subvenționarea chiriei. Acum, că noua conducere a Primăriei a tăiat această facilitate, nu mai are nici un rost situația de provizorat, ci, din contră, se doresc angajări definitive, pentru siguranță. Deci, n-au vrut, nu că nu s-a vrut.

Chiria în provincie