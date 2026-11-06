În fața televizorului, pentru cursa de ciclocros

Consiliul Județean Suceava continuă să sprijine sportul, ceea ce chiar este de apreciat. Mai nou, administrația județeană alocă 200.000 de lei pentru organizarea Campionatelor Europene de Ciclocros pentru Tineret Master, competiție care va avea loc la Vatra Dornei în perioada 13-15 noiembrie 2026. Conform vicepreședintelui CJ Nicolae Robu, „evenimentul sportiv va fi mediatizat în direct pe TVR Sport, pe canalele de social media ale Uniunii Europene de Ciclism, Federației Române de Ciclism și Eurosport România, asigurînd o vizibilitate la nivel național și internațional a municipiului Vatra Dornei și, implicit, a județului Suceava”.

Domnule Robu, competiția poate fi transmisă și pe BBC, și pe Fox News, pentru că tot atîta lume ar afla de Vatra Dornei și de Suceava. Sincer, domnule vice, ați auzit vreodată pe cineva spunînd că se grăbește acasă pentru că se transmite în direct la tv o cursă de ciclocros și nu vrea să o piardă?

Coana Spița Biciclista