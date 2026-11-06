”Show conceptual”… în loc de muzică!!!

La sfîrșitul săptămînii în curs, la Sala Palatului urmează să se desfășoare, conform reclamei care circulă de cîteva săptămîni pe ecranele mai multor televiziuni, ceea ce vedeți scris în titlul de astăzi al rubricii: un (apără, Doamne!) ”show conceptual”. Pînă să vă apucați să cotrobăiți în străfundurile cortexului propriu spre a încerca să identificați înțelesul unei asemenea împerecheri de cuvinte, vă dau și numele ființei de pe afiș: Loredana. Groza sau Boncea sau cum o mai fi chemînd-o în ziua de azi pe doamna aceea ale cărei apariții (cîndva notabile, dacă omitem partea care s-ar fi dorit muzicală din aparițiile sale) stîrnesc de mulți ani măcar rumoare în rîndul fanilor.

Apropo: e ceva vreme de cînd mă întreb cum vine chestia asta: fan de-ai Loredanei Groza sau Boncea sau cum o mai chema-o. Din ce material ar trebui să fii alcătuit pentru a deveni fan?

Eeeiii, acum vine partea mai grea: fondul sonor al reclamei televizate este o panaramă de refren presupus muzical, de fapt niște onomatopee repetate (de tipul ”zaga-zaga-zighi-zighi”, din care distinsa tooooot cîntă, de zeci de ani deja, da-i-ar Domnul sănătate și viață la fel de lungă ca a țestoaselor din Galapagos!) de care nu știu cum te-ai putea atașa pe viață și ți-ai dori să le tooot auzi, ba încă să mai dai și un șomoiog de bani pentru un bilet la Sala Palatului. Aș vrea, dacă aflați cumva, să mă lămuriți și pe mine cum vine treaba cu ”show-ul conceptual”, și dacă zaga-zighi este cumva un concept de o adîncime la care eu nu pot pătrunde. Mulțumesc anticipat!

Le cer scuze celor care chiar cred că doamna asta cîntă. Probabil tot așa cred și despre Madonna, cumva modelul doamnei Loredana Groza sau Boncea sau cum o chema-o. (Foto: Avantaje.ro)