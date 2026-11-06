Deputata Veronica Grosu, la muzeu

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, a constatat că în cazul ACET e groasă rău și că așa nu mai merge, și de aceea i-a cerut premierului Luca Niculescu să trimită corpul de control la operatorul regional de apă și canalizare, care e „vînat” de tabăra președintelui PSD și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, dar și cea a primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, care este suspendat din PSD și a fost adoptat de PNL.

În interpelarea sa, Veronica Grosu spune: „Domnule prim-ministru, pornim de la premisa că nu sunteți un lider luat prizonier de PSD. Față de această situație solicităm trimiterea corpului de control al prim-ministrului pentru a verifica dacă lupta politică de la ACET nu a destabilizat situația financiară a companiei și nu afectează proiectele europene atrase de fostul management și dacă lucrările publice de acolo nu au fost împărțite deja grupurilor de interese din spatele liderilor județeni și municipali”.

Și dacă vine corpul de control și constată că activitatea ACET a fost bulversată ce se întîmplă? Îi pîrăște pe Gheorghe Șoldan la Sorin Grindeanu și pe Vasile Rîmbu la Ilie Bolojan că nu-s cuminți, iar cei doi îi vor pedepsi și nu-i vor mai lăsa să se joace de-a războiul decît în fața blocului, și nu și-n curtea ACET? În schimb, dacă doamna deputat are suspiciuni că lucrările publice ”au fost împărțite deja grupurilor de interese din spatele liderilor județeni și municipali”, atunci are cui să se adreseze și chiar ar trebui să o facă. Sediul DNA Suceava este în renovare, dar asta nu înseamnă că procurorii au plecat în vacanță, ci pot fi găsiți la Muzeul de Istorie, acolo unde s-au mutat temporar. Și cu această ocazie, doamna Grosu poate vizita și recent vernisata expoziție ”Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”,.

Pictor Ponta