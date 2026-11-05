Casă și masă din partea deputatului

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a solicitat Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului verificarea activității de promovare externă a turismului românesc și adoptarea unor măsuri concrete pentru atragerea turiștilor străini.

Domnul deputat s-a învățat să tot ceară, dar ar mai trebui să dea și un exemplu de cum se face. De pildă, ar putea organiza un infotrip pentru agenții de turism, jurnaliști și influenceri din străinătate. Unde să-l organizeze? Evident, în județul Suceava, unde avem și mănăstiri, și pădure și bucate alese, și unde sînt și Cabana Alpin de pe Rarău și complexul hotelier Toaca Bellevue de la Gura Humorului.

Hai, că nu sărăcește domnul deputat dacă-i ține pe masă și pe casă la cabanele sale pe musafiri. Ori le dă una peste nas celor de la minister, ori nu le mai dă?

Dolce&Cabbana