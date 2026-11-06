DacăMN vrețiMN săMN știțiMN

Am mai scris despre ticurile verbale, unele devenite cronice la marea majoritate a reporterilor tv, și care urmează și ele o anumită linie, exact ca în modă, devenind și transmisibile, mai rău ca orice virus. Grav e că unele din aceste ticuri par inoculate cu premeditare, vinovați fiind, în mod indiscutabil, profesorii (sau ce-or fi ei…) de dicție pe care unele din aceste victime ale propriei lor prostii le ascultă orbește, fără discernămînt și fără un autocontrol obligatoriu în această meserie. Am mai adus vorba despre acestea, din cînd în cînd, însă flagelul este în așa mare expansiune, încît aproape că nu mai există telejurnal, indiferent de care televiziune vorbim, în care să nu ne lovim de una sau mai multe din situațiile prezentate aici.

Încep cu banalul verb ”a servi” pe care în majoritatea lor reporterii și reporterițele îl folosesc ca sinonim pentru ”a mînca” sau ”a bea”. Este una din exprimările lovite de prețiozitate cu iz mîrlănesc, oricărei țoape (și școlarizate pe sărite, se înțelege) de pe lumea asta românească părîndu-i-se mai ”de bon ton”, mai domnească adică, exprimarea ”Am servit o cafea” în loc de ”Am băut o cafea”, și căreia e inutil să încerci a-i explica despre verbul tranzitiv ”a servi” care înseamnă de fapt a da ceva, a oferi ceva cuiva, a face un serviciu cuiva, și nicidecum, sub nicio formă, a bea sau a mînca.

Mai de curînd, ne-a năpădit din micile ecrane plasarea unei mormăieli la capete de cuvinte, un ”MN” care înlocuiește obișnuitul ”a…aa..aaa”, și la care există și o campioană, numită Antonia Ispas de la România TV. Un reportaj de-ale ei este o clemfăneală punctată de ”MN”-uri fără număr și sună cam așa: ”ÎnMN cursulMN MNdimineții de MNastăzi, în portulMN ConstanțaMN a MNavut loc ceremoniaMN prilejuităMN deMN ZiuaMN Marinei”. Ăsta e cu siguranță rodul lecțiilor de dicție de pe la vreo școală frauduloasă de jurnalism, acolo unde niște pseudoprofesori, care în viața lor n-au avut un microfon lîngă bot, le explică fraierilor ca Antonia că ”dă bine” în timpan dacă zici MN în loc de a.. aa… aaa! Dovadă că e boală inoculată cu premeditare e că la RTV sînt vreo patru MN-mniite, la PRO TV vreo două, restul la A1 și Digi24.