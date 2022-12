„Pe 5 ianuarie, la reunirea lotului, va fi cîntarul. Noi facem săptămînal cîntarul. Avem program de sală de forță luni dimineață și i-am prevenit pe jucători că orice gram în plus după week-end înseamnă deja că intră sub lupă. Cînd intră sub lupă înseamnă așa: următoarele două săptămîni trebuie să scazi sub greutate și să joci bine. Noi nu tăiem bani pentru greutate, însă jucătorul intră într-o monitorizare și îi dăm două-trei săptămîni dacă-i vorba de o creștere ușoară. Dacă vine după sărbători cu trei kilograme în plus, el va avea o lună de zile să fie în grafic cu greutatea, dar să joace bine, Și nu se aplică nici o sancțiune decît dacă joacă prost din cauza greutății. S-ar putea să descoperim că un jucător joacă mai bine cînd e mai solid, cînd e mai greu. Oricum, de la sarmale nu se prea pune masă musculară. În principiu, plecăm de la ideea că jucătorul trebuie să aibă un randament bun. Randamentul bun îl are cînd se simte în limitele sale de confort, și nu renunțăm la asta, dar sîntem atenți și la greutate”. Petru Ghervan, antrenorul principal al CS Universitatea Suceava.