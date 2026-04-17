Echipa care s-ar ”distra” în Liga I

În prezent observator de joc la meciurile de fotbal din prima ligă și scouter pentru echipele de copii și de juniori ale clubului Sepsi OSK Sfîntu Gheorghe, Marin Barbu a fost antrenorul fostei echipe Foresta Suceava, pe vremea cînd aceasta evolua în prima divizie.

”(Dacă ați avea trupa pe care ați avut-o, ați face față în Liga I?).

Ne-am <distra> în Liga I. Ne-am <distra> poate datorită și atitudinii, și efortului. Păi, aveam două benzi, pe Bălan și pe Semeghin, pe care acum nu mai găsești la echipa națională. Cum centra Semeghin, eu zic că nu avem la echipa națională acum. Sau efortul și chiar centrările pe care le făcea Bălan, nu găsești un fundaș dreapta la nivel de echipă națională. Eu zic că ne băteam la campionat, să știi. (La mijloc i-am avut) pe Șchiopu, Brujan, Botan, un jucător foarte, foarte bun. De el și de Baicu mai trebuia să trag la antrenamente. Te duci la o echipă și antrenorii n-au răbdare cu tine, tată. Alergi, bine, nu, la revedere, vine altul. (Dar, Robert Niță ar fi avut loc de vîrf la Naționala de-acum?) Nu-l ajuta statura. Poate tehnic da, dar ca fizic nu. Vedeți că acum un vîrf de atac, un vîrf împins, trebuie să aibă talie, cel puțin, în cel mai rău caz, 1,80? De acolo se pornește. Fizic, dacă îl puneai la luptă cum se joacă acum, 4-3-3, cu un singur vîrf între cei doi fundași centrali, era foarte greu”.