Cu Rivian-ul pînă la capăt, pentru că este ”o altă lume”

Florin Senciuc, un sucevean stabilit de 25 de ani în SUA, este de patru ani de zile proprietarul unei mașini electrice Rivian. Lucru consemnat de site-ul electromobilitate.com, care este dedicat mașinilor electrice.

”Lăsînd deoparte contextul geopolitic în care ne aflăm acum, pentru că e clară treaba, deci nu mai intră în discuții avantajele unei mașini electrice, mă bucur din suflet că ai pomenit site-ul electromobilitate.com. Este site-ul destinat deținătorilor de vehicule electrice din România. Un site extraordinar de bine informat. De la început și pînă în ziua de astăzi sînt peste 100 de proprietari de mașini care își pun la dispoziție, săptămînal, informațiile despre mașinile lor. Sînt împărțite pe categorii mașinile respective, mici, mijlocii, mari, mă rog, și Tesla. Vreau să spun că site-ul l-am descoperit ascultînd Radio România Actualități cu ceva ani în urmă. Sufletul site-ului este Dan Boboiescu din Detroit, Michigan. Actualmente este pensionar, a fost inginer la una din uzinele celor mari… Ford, GM, Chrysler, nu mai țin minte exact unde. Și-a lucrat în domeniu motoarelor cu combustii interne, dar de cînd și-a cumpărat Tesla, în 2008, mașina veterană a echipei electromobilitate.com, s-a dedicat spațiului ăsta, EV-ul, vehicule electrice și, sincer vorbind, 99% din articolele care apar despre Rivian-ul meu sînt datorită lui. Pentru că, dacă nu ar fi el să tragă de mine, nu cred că ar apărea ceva informații.

Una peste alta vreau să spun că după patru ani de zile, la aproape 160.000 de kilometri făcuți cu taradaica mea, cu buleftrica, cum îi spun eu, nu pot să neg realitatea și să spun altfel decît că sînt foarte mulțumit de mașină. Am avut și noroc, trebuie să recunosc, pentru că fiind o mașină de la un start-up, de la o companie care nu a produs nimic pînă atunci pentru publicul larg, mă așteptam să fie cu probleme. Uite că nu a fost cazul și, drept mărturie, sînt kilometrii făcuți. Bineînțeles, au apărut unele mici probleme. Am fost în service de 10-12 ori, dar au fost chestii, cum să zic eu, nu atît de serioase încît să mă facă să vînd mașina sau să regret decizia. Dacă ar fi să mai iau vreo mașină vreodată, tot Rivian am să iau, pentru că este altă lume, din punctul meu de vedere. Dacă de luni pînă vineri conduc o mașină normală, adică șofez pentru compania mea (o firmă de distribuție a aparaturii medicale – n.r.), uite că în timpul liber sau cînd pot, conduc mașina mea personală și pot să fac o comparație. Mașina mea personală, Rivianul, este un pick-up truck care are trei tone jumătate greutate. Este pe pernă de aer, adică merge de la înălțime, să zicem, eu am să spun în inch acum, de la 9 inch pînă la 13 inch înălțime. Acum cine vrea mai multe detalii să înmulțească cu 2,5 centimetri.

(Cît ai dat pe mașină și cît ar valora ea acum, după 4 ani?) Deci, nou-nouță am dat, cu taxe cu tot, 82.000 de dolari. Aceeași mașină, în ziua de astăzi, cu aceleași caracteristici, dacă ar fi să o iau acum de nou-nouță, cu 0 kilometri la bord, ar fi 120 și ceva de mii de dolari. Cît costă ea dacă ar fi să o vînd? Nu mai departe de acum vreo două săptămîni, chiar i-am sunat pe cei de la Rivian și i-am întrebat, și mi-au dat o ofertă de 35.000 de dolari, dacă nu mă înșel. A scăzut mult valoare, dar să nu se uite că sînt, totuși, 160.000 de kilometri făcuți. (Diferența asta atît de mare de preț de unde a apărut: s-au scumpit componentele sau și faptul că guvernul american nu mai dă subvenții?) Este și asta. Subvenția nu joacă un rol așa de important, pentru că mașina fiind foarte scumpă… Rivianul mai face și un SUV, tot pe platforma pick-up truck-ului. Ele sînt din clasa de lux, adică se adresează unui grup restrîns de persoane. Într-adevăr, s-au scumpit între timp componentele, bateriile și toate chestiile astea, mai ales după pandemie. Adică, vezi, aici e o problemă. Nu numai Rivianul a venit cu mașini electrice și cu preț foarte ridicat. Așa a fost și la General Motors, și la Ford. Dar, între timp, s-au mai calmat treburile. În schimb, unde apare un avantaj foarte mare pentru cumpărătorul de rînd este că a scăzut valoarea, cum bine ai remarcat, a scăzut valoarea foarte mult la revînzare, la mîna a doua. Specialiștii din piața asta auto spun că vor fi niște afaceri foarte convenabile pentru cei care vor să ia la mîna a doua mașini uzate, vehicule electrice, pentru că vor fi foarte ieftine. Și mai ales acum, în conjunctura asta politică, geopolitică, să știi că o să îndrepte lumea mai încet, mai repede, mai așa, cu pauză cumva, dar o să se îndrepte spre mașinile electrice, pentru că sînt foarte convenabile ca preț de întreținere. Adică e una să pui cu 10 cenți kilowattul-oră și să pui, să zicem, 50 de kilowați-oră, și alta e să pui la aceeași mașină benzină de 80 de dolari, să zicem, o dată pe săptămînă.

(De la momentul la care ai cumpărat Rivianul și pînă acum, compania aceasta a mai crescut, s-a mai dezvoltat, produce mai multe mașini?) Da, Rivianul eu îl urmăresc cu foarte mare interes pentru că sînt și implicat, adică implicat în sensul că dețin și acțiuni la Rivian. Vreau să spun că nu mai departe de 12 martie luna asta au făcut public configuratorul pentru următoarea mașină pe care vor începe să o livreze. Asta venind undeva luna viitoare, nu mai tîrziu de iunie, mașina R 2, este un crossover, cum aș putea eu spune în echivalentul european, ar veni să zicem un fel de Dacia Duster. Și o să fie la un preț de ăsta, cu toate opțiunile, o să fie undeva la un 58.000 de dolari, dar ținta lor este să-l facă de 45.000 de dolari. Acum ce se întîmplă? Ei produc mașinile astea, cum am eu camioneta, cum sînt SUV-ul și R2-ul, toate astea trei tipuri le produc la o singură uzină care funcționează acum în uzina originală din Normal Illinois, chiar așa se numește orașul respectiv, Normal. Este în construcție la ora actuală, și zic că o să termine în 2028, uzina din statul Georgia, lîngă Atlanta, uzină care o să aibă o capacitate de vreo 250.000 pînă 350.000 de mașini anual, specific pentru tipul ăsta nou, pentru R2, și atunci îți dai seama o să intre un pic mai altfel pe piață, dar unde stau ei foarte bine este la dezvoltarea platformei de software a mașinii, pentru că, practic, Rivianul este un calculator pe patru roți. Și eu am mai spus cu ceva timp în urmă, ei au un contract de livrare a software-ului de funcționare pentru cei de la Volkswagen. Cei de la Volkswagen au bătut palma pentru 5 miliarde de dolari ca să aibă acces la treaba asta. Iar, ca să zic așa în premieră, dacă nu mă înșel, nu cred că am mai spus aici, următorul Volkswagen Golf al nemților de la Volkswagen va fi Volkswagen Golf electric și va fi pe platformă Rivian. Și de acolo restul vor merge pe platformă, pe soft-ul celor de la Rivian, pentru că e foarte bun. Și, nu mai departe de acum 3-4 zile a bătut palma Rivianul cu cei de la Uber. Iar Uber-ul, după ce li s-au prezentat performanțele soft-ului Rivian și, mă rog, alte detalii tehnice, au semnat un contract pentru 1,28 miliarde de dolari pentru livrarea, începînd din 2028 și pînă în 2030, a 50.000 de Rivian-uri R2 pentru robot-taxi. (Foto: Florin Senciuc cu Rivianul, cu unul dintre nepoți și cu TJ Scarige, fondatorul Rivian)