Willie 93, Bob 82

Dacă abilitățile aritmetice nu v-au părăsit de cînd ați terminat clasele mici, atunci n-aveți decît să adunați 92 cu 83. O să vă dea 175, adică vîrsta însumată a domnilor Willie Nelson și Bob Dylan, care tocmai ce au pornit într-un turneu de vreo cinci luni și ceva (din 13 mai pînă pe 19 septembrie!) de-a lungul și de-a latul Americii. Organizator este Willie Nelson, care nu e singur pe afiș, ci apare ca ”Willie Nelson & Family”, acesta fiind de fapt grupul său vechi de zeci de ani, dar în care este și o bucățică de familie, fiul său Lukas (chitară solo și acustică, backing vocals), după ce de-a lungul anilor au trecut prin grup și alți fii sau fiice de-ale sale. Ba și nepoți! Turneul se intitulează ”Willie Nelson Outlaw Music Festival Tour” și este la a X-a ediție, fiind neîntrerupt din 2016, în formule variate, anul acesta urmînd să se lipească de turneu în anume locuri, pe traseu, și pe durate diferite, nume precum Sheryl Crow, Waxahatchee, Turnpike Troubadours, Red Clay Strays, The Mavericks, Lily Meola etc., prezenți în fiecare seară urmînd a fi matusalemicii Willie Nelson (de altfel, revista Rolling Stone scrie că e probabil ”o reîncarnare”!!!) și Bob Dylan. Turneul a debutat la Phoenix, Arizona, pe 13 mai, iar Bob Dylan a cîntat 13 piese, uluind asistența cu ”(Get Your Kicks on) Route 66” (pe care n-o mai cîntase de prin 1982), ”Mr. Tambourine Man”, ”It Ain’t Me, Babe” ori ”All Along the Watchtower”, toate ne mai cîntate de zeci bune de ani. Dă-le, Doamne, viață lungă! (Foto: NME)