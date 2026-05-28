Succesiunea de măsuri pompieristice

Analistul economic Daniel Apostol a scris pentru newmoney.ro editorialul ”Cum scăpăm din <tirania ad-hoc-ului>?” în care arăta că ”România nu are nevoie de soluții spectaculoase sau de promisiuni mesianice aruncate de pe ecranele televizoarelor. Soluția este, paradoxal, mult mai simplă, dar mult mai greu de acceptat pentru o clasă politică obișnuită cu improvizația: avem nevoie de terapia normalității. Trebuie să ne eliberăm de sub tirania ad-hoc-ului. Politicile publice nu mai pot fi rezultatul unor intuiții de moment sau al intereselor de grup. În orice stat care se respectă, o decizie cu impact economic se fundamentează pe studii de impact reale, transparente și, mai ales, credibile. Fără această bază analitică solidă, orice tentativă de reformă rămâne o simplă vulnerabilitate în fața piețelor și a investitorilor. Lipsa de fundamentare este, de fapt, cea mai scumpă formă de incompetență”. În continuarea editorialului a spus: ”România s-a înfundat într-o paradigmă de disfuncțiune administrativă și a deciziei. Marea problemă a noastră, a țării, nu e că n-am avea bani, ci o calitate îndoielnică, precară a modului în care administrăm banii publici și economia națională, și, de cele mai multe ori, nu avem politici publice construite cu înțelepciune, pe baza unor studii de impact, pe baza unor evaluări profesioniste, și politici care să fie coerente și să rămînă în timp pînă își fac efectul cu adevărat. Noi, de fapt, avem o succesiune de măsuri pompieristice, și nu numai de la o guvernare la altă guvernare, ci chiar în interiorul unei guvernări, de la trimestru la trimestru. Măsuri care au menirea, scopul, doar de a stinge crize de moment, incendii de moment, dar care, pe ansamblu, construiesc această paradigmă a neîncrederii, care neîncredere, vă spuneam ceva mai devreme, se traduce în termeni economici prin inflație, în costuri mai mari, în decalaje de dezvoltare a țării”.