O nouă acțiune de imagine a deputatului Ungureanu

Unde e miros de sînge, fie în spital, fie pe lîngă, hop și deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu. Abia la trei zile după ce directorul APIA, Eugen Mogoș, băut fiind la volanul mașinii instituției, s-a trîntit într-o mașină care venea din sens opus la ieșirea din Fălticeni spre Spătărești, a ieșit și domnul deputat cu solicitarea ca acesta să fie zburat din funcție: „Potrivit informațiilor publicate de <Monitorul de Suceava>, directorul APIA Suceava, Eugen Mogoș, ar fi condus băut autoturismul instituției și ar fi provocat un accident grav. Un șef de instituție publică nu poate conduce băut o mașină a statului și apoi să pretindă că mai are autoritatea morală de a conduce o instituție finanțată din bani publici. Dacă aceste informații se confirmă oficial, discutăm despre: o încălcare gravă a responsabilității publice; folosirea abuzivă și iresponsabilă a unui bun al statului; punerea în pericol a vieții altor oameni; compromiterea imaginii APIA și a administrației publice”. Deputatul i-a cerut public ministrului interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, demiterea imediată a directorului APIA Suceava.

Domnul Mogoș ar fi trebuit să demisioneze în secunda doi după ce a comis-o, iar pentru că nu a făcut-o trebuia demis imediat. Emanuel Ungureanu a a avut dreptate să ceară demisia directorului APIA Suceava. Însă, alta este problema. Ca de obicei, domnul Ungureanu s-a aflat în treabă, în încercarea de face pe plac publicului doritor de sînge și de a se da mare după ce persoana vizată este sancționată. Într-un fel sau altul. Emanuel Ungureanu a observat că, la Suceava, în cazul în care un șofer băut produce un accident de circulație, indiferent cine este acela, la trei-patru zile distanță este reținut 24 de ore de polițiști. Lucru care s-a întîmplat la cîteva ore după ieșirea publică a domnului Ungureanu. Pe 22 mai, Judecătoria Fălticeni l-a plasat pe domnul Mogoș în arest la domiciliu și urma, firesc, suspendarea acestuia din funcția de șef, care a venit pe 25 mai. O nouă reușită a lui Emanuel Ungureanu, nu? Sanchi.

