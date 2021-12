Un an normal

În traducere liberă, normalul din titlu este sinonim cu dezastruos. Adică în ton cu evoluția, de fapt involuția generală a țării. De ce naiba ar merge bine tocmai sportul în țara în care de la un an la altul sîntem hrăniți cu minciuni, cu promisiuni fără acoperire, cu jafuri prezentate drept mari realizări? Anul ăsta a fost un an olimpic (amînat de anul trecut) și a fost, de asemenea, unul cu turneul final al Campionatului European de Fotbal. Cu fotbalul eram deja lămuriți, de cînd ne eliminaseră pescarii islandezi, ăia care joacă fotbal printre erupții vulcanice și cînd e prohibiție la pescuit. Iar la Olimpiadă, în afara fetelor ălora minunate de la canotaj care au luat aur, au mai fost un argint la scrimă și alte vreo două la canotaj băieți. Și gata! Adică o medalie de aur și trei de argint e totalul țării ăsteia prost făcute, în care la gimnastică (unde adunam adesea mai multe medalii decît totalul din acest an!) nici măcar nu ne-am mai calificat, la fotbal ne-au bătut măr unii unde sportul ăsta nu se știe dacă e omologat, la atletism s-au mai făcut de rîs niște fete și niște băieți (că sportivi nu păreau!), tot așa și la lupte, box și toate alealalte. Ne-a ținut cumva în priză băiețelul ăla cu înotul, dar și el a sfîrșit pe lîngă podium.

După Olimpiadă am reînceput cu obișnuitele panarame: la fotbal, în cupele europene, am fost clownii continentului, în timp ce la nivel de reprezentativă ne-am îmburicat ceva vreme, pînă ne-am mai împiedicat o dată de aceiași pescari islandezi cărora ori de cîte ori le ieșim în cale o facem doar pentru a le mai însenina existența. Peste toate, băieții care percep noțiunea de „onoare” ușor diferit de restul lumii, la ei asta echivalînd cu nesimțirea de a nu se da duși după ce fac praf orice ating. Vreți nume? Luați: Rădoi, Petrescu, Șumudică, Rednic, Chirilă, ei „nevrînd să lase echipele la greu”, după ce, evident, ei sînt cei care le-au distrus. Dacă ar fi să caracterizăm întregul an, atunci 2021 ar putea fi numit anul onoarei în întregul sport românesc. Onoare doar în sensul de mai sus nițel!