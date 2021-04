Totul se amînă, nu încape îndoială

Probabil că vă amintiți că acum vreo cinci ani, cînd Hollywood Vampires au concertat la București, tare mi-am dorit să îi văd, mai ales că pe doi din ei îi văzusem în conjuncturi diferite. Cuuummmm? Ați uitat cine-s ăștia!? Păi, în principiu, vreo trei domni „de bază” plus alți cîțiva, ocazional alături de aceștia, în turnee și/sau la înregistrări. Cei „de bază” ar fi Joe Perry, un chitarist excelent de rock, pe care fanii îl știu din grupul Aerosmith, cu care cariera i se identifică! L-am văzut, cu tot cu Aerosmith-ii ceilalți, în spațiul ăla de lîngă Patinoarul Floreasca, în urmă cu vreo 8-9 ani. Tot vampir de Hollywood este, în timpul său liber, și domnul Alice Cooper, pe care de asemenea l-am văzut la București, în 2008, la Romexpo, în celebrul concert în care se prefăceau că „se împacă” domnia sa, o legendă din istoria fenomenului rock, cu un p…frici, pe nume Marylin Manson, un deraiat, un obsedat sexual, după cum se arată în scandalurile din chiar acest an. Să se împace cine cu… ce!?! Mă rog, am fost, l-am văzut și l-am ascultat pe Alice Cooper, m-am mirat de Manson, punct. Ei, dar pe Alice tare am vrut să-l văd în Hollywood Vampires, cu atît mai mult cu cît al treilea membru „de bază” se numește Johnny Depp și, da!, este chiar… Johnny Depp. Despre care colegul său de scenă, Joe Perry, susține că și-a ratat cariera, că este mult mai bun chitarist decît este el însuși și, categoric, mai bun chitarist decît actor!

Ei bine, am chiuit de fericire cînd am citit că în 2021 Hollywood Vampires revin în România, urmînd să cînte la Romexpo pe 31 august. Deja îmi planificasem restul de vacanță în funcție și de asta. Numai că săptămîna trecută Vampires au anunțat că se văd siliți să anuleze întregul turneu mondial, pandemia împiedicîndu-i să ajungă acolo unde sînt așteptați. La fel și Kiss. La fel și The Who. La fel și AC/DC. Ați urît pe lume ceva mai mult decît pe numitul COVID-19? Eu nu.

Doru Popovici