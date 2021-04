Unii primește oririle, alții demonizează demitizarea!

Nu încercați să înțelegeți ce vreau să spun prin titlul de azi, că nici eu nu-mi dau seama exact. Sigur este doar că am din nou atîtea bazaconii colectate, de fapt colecționate, că sînt în majoritate așa cum zic metaforicii ăia de pe la sport cînd văd vreun gol mai breaz, „piese de colecție”. Înainte de a le cataloga, să vă spun doar că sînt pe cale să construiesc un veritabil serial cu ajutorul domnișoarei Lorette, despre care săptămîna trecută am aflat și ce este ea: fotomodel, fatooo! Adică, pardon, cum n-are meserie, dacă are!? Invidioaselor! Domnișoara, despre care A3 a scris în bandă, jos, pe 21 martie, la 12.33: „Laurette vorbește despre ORIRILE la care a fost supusă” (aoleu! e Laurette, nu Lorette, cum scriam eu prea ca la țară!) n-a zis absolut nimic atunci, acolo, în schimb, în ziua următoare, pe 22, ne-a lămurit că „sînt nenumărate victime ale aceluiași individ care mi-au scris pe Instagram”, și că „Poliția lucrează în acest caz”. N-a zis ce se întîmplă în caz că Poliția, cum vedem bine cu toții, nu lucrează! De bază rămîne însă că „nu mai m-a contactat nimeni!”, ceea ce, după mine, e chiar nasol. Rămîne Laurette (na!, măi, am învățat cum se scrie corect) fără Bacalaureat dat dacă nu mai o contactează vreun profesor de matematică dornic mai s-o vadă cum rezolvă ea problemele? Pînă să ia Laurette Bac-ul rămîne să ne-ntrebăm cum de l-o fi luat dl. Preș. de partid Ciolacu, pe care l-a luat gurița-i pe dinainte, culmea!, tot la A3, pe 22 martie la ora 01.34: „PSD a fost atît de tare DEMITIZAT multă vreme de Opoziția de atunci…”. Alo, domnu’ Preș! Ați vrut să ziceți că „PSD a fost DEMONIZAT”, ceea ce e de rău, pe cînd din ce ați zis reiese că Opoziția chiar îl vorbea de bine. Eu zic că a fost doar o scăpare, dar atît de nasoală, încît mi se face dor dacă nu chiar de Dragnea, atunci măcar de Vioricuța, care se exprimă categoric mai bine în limba aia de-i zice, la unii degeaba, maternă! Oți fi crezut că s-a închis RTV, ori că l-a închis CNA pentru asasinarea repetată a limbii române? Nu. Reporterița postului, pe 25 martie, ora 17.23, mugind despre cazul cu deraiata aia de consilier local de la Timișoara: „A vrut să demaște că UNII PATRONI PRIMEȘTE clienți în ciuda…”. Fătucă, dar unele posturi tv aude și vede ce zice reporterii? Și după ce vede, ce face ele? Ele îi mai plătește? Dar nu mai bine să-i gonește?