Tot ăi bătrîni… unii încă vii!

Primele știri nu pot fi decît cele legate de Rolling Stones și de turneul lor pe care nici dispariția lui Charlie Watts (cel mai distins și mai elegant muzician din istoria rock-ului, cum scria revista Rolling Stone) nu l-a putut împiedica să (re)înceapă. Primul concert din „No Filter Tour”, desfășurat pe 26 septembrie la Saint Louis, a fost deschis cu „Street Fighting Man”, nu înainte ca Mick să declare publicului: „Este primul nostru turneu făcut vreodată fără Charlie. Ne va lipsi enorm, și pe scenă, și în afara ei”, iar Darryl Jones, bassist-ul grupului, a spus înaintea deschiderii: „Mă simt binecuvîntat să fiu din nou pe scenă după o pauză atît de lungă. Lipsa lui Charlie dă însă un gust dulce-amărui întregii povești. Am să cînt cu el în minte și în inimă, cu speranța sinceră că voi reuși să-i cinstesc amintirea”. Să mai amintim că se numără zilele pînă la lansarea box-ului „Tatoo You”, programată pe 22 octombrie. Fanii sînt ținuți în priză sub „amenințarea” cu includerea în set a unui număr de 9 piese în premieră absolută, din cînd în cînd Stones mai dînd drumul cîte uneia pe online. Ultima apărută, pe 29 septembrie, este o bijuterie intitulată „Troubles A’ Coming” și are o poveste minunată, depănată de Mick pentru revista „Variety”: „Am înregistrat-o în 1979 în Bahamas, dar n-am terminat-o niciodată. Nu avea vocile potrivite, iar solo-urile de chitară erau neterminate. Abia acum ne-am dat seama ce trebuia făcut. Am revenit la ea și i-am dat viață”. Am ascultat-o deja de vreo 20 de ori, căutați-o online sau pe Facebook-ul meu. Merită.

La fel merită și noua apariție, tot un box-set, a lui David Bowie, intitulat „David Bowie 5: Brilliant Adventure (1992 – 2001)”, din cele 5 albume incluse unul fiind tot premieră absolută (never released): „Toy”, data anunțată pentru lansare fiind 26 noiembrie.