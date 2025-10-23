Așteptînd vinul degeaba

Consiliul Județean Suceava a demarat procedurile pentru reabilitarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Suceava situat în imediata vecinătate a Bibliotecii Bucovinei ”I. G. Sbiera”, o clădire care nu ar fi avut ce să caute acolo, pentru că <sufocă> și mai mult zona. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a spus: „Îmi doresc să transformăm cît mai repede imaginea dezolantă a acestei clădiri care nu ne face deloc cinste”.

La cît de obraznică este, din moment ce și-a făcut loc chiar lîngă Bibliotecă, oare are impresia domnul Șoldan că, după ce se va vedea îmbrăcată în haine noi, clădirea îi va face cumva cinste în semn de mulțumire? Măcar cu un vin, dacă nu și cu o pizza.

Turnul din Pizza