Stones? Lucrează!

Cum la ce? La tot ce vă închipuiți, ba și la alte chestii care nu doar ne vor surprinde, ci cred că ne vor ului de-a dreptul, precum un turneu proaspăt (că e deja vreun an de cînd n-au mai fost pe scenă!), un disc de studio cu material nou-nouț (tocmai l-a luat gura pe dinainte pe Ronnie Wood, care a scăpat pe gură vorbele ”It’s done!”), niște tricouri năucitoare, fără limbă pe ele!, în care ei apar sub forma unor caricaturi (eu le am deja, numai că le-am văzut doar în fotografii, cel care mi le-a cumpărat susținînd că trebuie să mă duc eu la Portsmouth să mi le iau, așa cum s-a întîmplat și în 2023, cînd m-am dus să-mi cumpăr albumul ”Hackney Diamonds” tot de acolo!).

Dacă vreți s-o știți și p-asta, atunci aflați și că Ronnie Wood a scos un dublu album solo intitulat ”Fearless – Ronnie Wood Anthology 1965 – 2025”, iar tot grupul pregătește lansarea, pe 14 noiembrie, a unui Super Deluxe Box Set cu albumul ”Black and Blue”, din 1976, despre care revista Rolling Stone zice că nu este doar o reeditare a unui album, ci este ”o scufundare într-unul din cele mai aventuroase albume, de la funk la reggae și la rock, fiind un album clasic care definește un gen”. Se reamintește că ”Black and Blue” este cel de-al 13-lea album de studio al grupului și că după ce chitaristul Mick Taylor tocmai plecase, aici apar alți chitariști uriași, precum Harvey Mandel, Jeff Beck sau Wayne Perkins, în timp ce Ronnie Wood apare pe numai trei piese, însă sînt cele care l-au făcut acceptat de ceilalți ca membru definitiv! Box Setul Super Deluxe mai cuprinde un blue-ray cu înregistrări live inedite, un album cu 100 de fotografii, o reeditare a afișului cu turneul din `76. Probabil va costa o mică avere. Dar sigur face banii.