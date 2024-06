The Dream of the Blue Turtles: Transformarea lui Sting

Seria ,,Discurilor de Top” continuă cu un album esențial care marchează o nouă eră în muzică. La mijlocul anilor ‘80, atunci cînd new wave-ul și synth pop-ul cîștigaseră cel mai mult teren, Sting a profitat de moment și a experimentat cum a crezut el de cuviință. Știm că explorase deja mai multe genuri muzicale cu The Police, însă ce avea să facă pe cont propriu era din altă poveste.

The Dream of the Blue Turtles, albumul solo de debut al muzicianului englez Gordon Sumner, zis și Sting, este Discul de Top al săptămînii.

Lansat în iunie 1985, The Dream of The Blue Turtles a ocupat locuri fruntașe în topurile din întreaga lume încă de la lansare. Datorită single-urilor If You Love Somebody Set Them Free, Fortress Around Your Heart, Russians, Moon Over Bourbon Street și Love Is the Seventh Wave, albumul a cîștigat nominalizări la Grammy pentru Albumul anului, Cea mai bună interpretare vocală pop masculină și Cea mai bună înregistrare tehnică. De asemenea, piesa care dă și numele discului a fost nominalizată pentru cea mai bună interpretare instrumentală de jazz.

Vorbim despre un disc pop, cu elemente jazz și rock, cu teme variate. Versurile lui Sting reflectă preocupările sale personale și politice, fiind abordate teme precum dragostea, războiul și libertatea. Piesa Russians este notabilă pentru folosirea unui motiv muzical din ”Lieutenant Kijé Suite” de Serghei Prokofiev, subliniind îngrijorările legate de Războiul Rece. Să vă spun numele ,,grele” care au luat parte la înregistrarea acestui disc? Sting a colaborat cu muzicieni de jazz remarcabili, precum Branford Marsalis (saxofon), Darryl Jones (chitară bas), Kenny Kirkland (clape) și Omar Hakim (tobe).

The Dream of the Blue Turtles reprezintă un moment definitoriu în cariera lui Sting, demonstrînd versatilitatea și capacitatea de a se reinventa. Albumul rămîne un punct de referință important în discografia sa.

Discul de Top poate fi ascultat în întregime la Radio Top Suceava (104.00FM sau radiotop.ro) sîmbătă, 29 iunie, de la ora 19.00, dar și duminică, 30 iunie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza