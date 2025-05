Teatrul care doare frumos: “Frida Kahlo – Viva la Vida”

La finalul anului trecut, la Teatrul Coquette din București, era pus în scenă spectacolul “Frida Kahlo – Viva la Vida”, o biografie captivantă și plină de culoare, inspirată din ceea ce remarcabila pictoriță a notat în propriul jurnal: cuvintele, glumele, regretele, pasiunile, durerile și speranțele sale. Dar ce mi-a atras atenția în mod special a fost coloana sonoră, care-i aparține în totalitate Anei Pătan, o artistă desăvîrșită, deja prietenă a postului nostru de radio.

Spectacolul nu o prezintă pe Frida Kahlo ca pe simbolul pop glorificat pe care îl cunoaștem astăzi, ci ca pe o ființă umană autentică, vulnerabilă, înconjurată de prieteni și dușmani – din această lume și din cealaltă -, influențată de realitate, de amintiri dulci sau dureroase, și de o pasiune copleșitoare pentru viață. Complexitatea personajului este redată prin doi actori – Ruxandra Bălașu și Ion Tudorache, care se completează reciproc, întruchipînd simultan o Frida feminină și una masculină.

“Rîdem, plîngem, ne îngrijorăm, dansăm, și trăim evenimente-cheie din viața artistei: consacrarea sa la Paris și New York sau teribilul accident din adolescență, care a lăsat-o infirmă pe viață, dar care a forțat-o să se regăsească și să se reinventeze prin artă. Frida a transformat durerea în artă, iar arta într-o formă de supraviețuire”, se menționează în comunicatul oficial.

Coloana sonoră, compusă și înregistrată de Ana Pătan în strînsă legătură cu viziunea regizorală și jocul actorilor, reflectă personalitatea pictoriței și cultura mexicană atît de dragă ei. Mai mult decît un simplu fundal, muzica devine un personaj în sine, susținînd acțiunea și pregătind următoarele scene. Deși neobișnuit pentru teatru, amestecul de muzică clasică contemporană, jazz și rock progresiv – redat doar prin chitare electrice – se dovedește a fi un acompaniament perfect pentru o personalitate unică precum Frida Kahlo. Nu doar acompaniament, ci puls al spectacolului, muzica devine vocea interioară a Fridei – uneori un strigăt, alteori o mîngîiere.

“A trebuit să regîndesc structurile muzicale ca piese pentru un album, nu doar ca teme de unu – două minute, așa cum fuseseră concepute inițial pentru momentele din spectacol. Am combinat versiuni diferite ale aceleiași teme în compoziții mai lungi, iar alte idei au rămas independente, sper eu că pot fi înțelese și apreciate de sine stătător.

Am fost tentată să corectez anumite <imperfecțiuni> care erau inevitabile într-un proces creativ atît de rapid – momente în care nu am cîntat curat sau nu am fost pe ton, sau pe ritm, sau cînd au apărut zgomote tehnice – bîzâit de cabluri, șuier de fundal și altele asemenea. Dar pe măsură ce începeam să <curăț> am observat că dispare și o parte importantă din magia muzicală. Așa că am pus totul înapoi cum era și am lăsat lucrurile așa. Într-o lume tot mai artificială, oamenii au nevoie de farmecul imperfecțiunii”, e de părere Ana Pătan.

Adaptat după textul dramaturgului mexican Humberto Robles, spectacolul “Frida Kahlo – Viva la Vida” este tradus și regizat de Ruxandra Bălașu, care joacă și rolul principal alături de actorul Ion Tudorache. Vom asculta fragmente din coloana sonoră a spectacolului în ediția din acest weekend a Discurilor de Top – sîmbătă, 17 mai, de la ora 19.00, dar și duminică, 18 mai, de la ora 18.00 (pe 104 FM și radiotop.ro).

Alexandra Cuza