SUPERSPORC-ul de la gimnastică

De mulți ani nu am mai acordat titlul (dez)onorific de SUPERSPORC, așa cum o făceam cu mulți ani în urmă, pe la începuturile acestei rubrici. Iată, însă, că vremurile, și mai ales personajul care parcă cerșește nominalizarea mă obligă să recidivez. Individul este, din 2025, preș. al Federației Române de Gimnastică, după ce a fost cîțiva ani antrenor al lotului național de gimnastică masculină, ceea ce înseamnă că ”performanțele” de azi i se datorează în mod direct și individului ăstuia.

Probabil știți că în ultimele două săptămîni, la Rotterdam, au avut loc CM de Gimnastică, pe baza cărora se asigură și un număr de locuri la Olimpiada din 2028. Ei bine, pentru România competiția a durat nu două săptămîni, ci doar… două zile! Fiindcă la capătul acestora, fetele au obținut (țineți-vă bine!) locul 19 pe echipe! La băieți, unde antrenor a fost pînă anul trecut individul care e acum preș. la FRG, Ioan Suciu, nici n-am avut de o echipă, ci doar (țineți-vă și mai bine!) 1 (un!!!) sportiv. Care, evident, a obținut locul 80!!! Cu totul altfel a stat treaba la fete, unde cea mai bine clasată gimnastă a cucerit un meritoriu loc … 52! La final, tupeistul de preș. Suciu, în loc să demisioneze și să se apuce de strungărie, agricultură sau să se facă șofer pe TIR, a declarat, tupeistul, că a văzut ”o echipă unită” și că ”noi, federația, trebuie să consolidăm această atmosferă de dialog, armonie și bună înțelegere”.

Prin comparație, Belu și Bitang au adus României 305 medalii (dintre care aur pe echipe la Olimpiadele din 2000 – Sidney și Atena – 2004, 5 titluri mondiale consecutive, între 1994 – 2001, și 7 titluri europene), iar obraznicul ăsta, cu 0 medalii, se visează preș. în continuare. SPORC-ul SPORC-ilor se numește Ioan Suciu. Huooooo!