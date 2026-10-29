Parcul industrial, de fapt o bancă

Ambasadorul Republicii Coreea în România, Excelența Sa Hur Seung-chul, a fost primit la Consiliul Județean Suceava de vicepreședintele Nicolae Robu și de administratorul public Cezar Ioja. În cadrul discuțiilor dintre delegația sud-coreeană și cea suceveană, reprezentanții Consiliului Județean au prezentat ”proiectele aflate în derulare, oportunitățile de investiții, parcurile industriale existente și demersurile pentru dezvoltarea unui nou parc industrial în apropierea Aeroportului Internațional <Ștefan cel Mare> Suceava”.

Bine că oaspeții nu au fost și pe teren pentru a vedea parcurile industriale bucovinene, care sînt un fel de bănci sau chiar băncuțe din parcurile industriale din țara companiilor Samsung, LG, Hyundai, și enumerarea poate continua.

AmbasaDor de Bucovina