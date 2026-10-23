Cînd se pune AI pe cîntat…

În urmă nu cu mulți ani, mai exact în 2022, niște manageri inspirați și clar revoluționari pentru vremea aia, au pus la cale împreună cu cei 4 membri ai grupului ABBA o ”revenire” a celebrului grup suedez. Nu oriunde, ci în capitala unanim recunoscută a muzicii: la Londra! Dacă ar fi fost chiar ABBA, era în regulă, deși cei 4 aveau deja o vîrstă la care e din ce în ce mai greu să apari pe scenă dacă o faci foarte rar: te lasă vocea, mîinile nu mai nimeresc corzile sau clapele care trebuie… iar ei, toți 4, stăteau de zeci de ani. Ei bine, pseudo-concertul a însemnat o gașcă de holograme, de avataruri ale numiților Agnetha, Bjorn, Benny și Anni-Frid, care se mișcau pe scenă ca oricare alt desen animat (că doar asta erau, nu altceva!) și ”cîntau” un hit după altul ale foștilor ABBA. Mi s-a părut grotesc și cumva tembel un asemenea ”concert”, bun pentru școli ajutătoare. Publicul era în delir, de unde și gîndul meu că pe lume e… multă lume cu probleme!

Dacă tot a mers, chestia a dat idei, astfel că un fenomenal toboșar pe nume Greg Lake a preluat constructiv ideea și i-a adus pe scenele lumii pe giganții Emerson, Lake & Palmer, în condițiile în care singurul în viață era… doar el, Keith Emerson și Greg Lage fiind plecați dintre noi! Nu vă mirați, a început în America, a continuat și anul trecut prin America de Sud, iar anul ăsta ”turneul” E L & P a cutreierat și Europa. Cu mare succes, ceea ce iar m-a îngrozit. Dar mai tare decît orice, de vreun an încoace m-a speriat muzica AI: animație, ritmuri, poezie pusă pe muzică, personaje care poți jura că-s vii au năpădit tot internetul și au generat și fan cluburi. Sînt oameni care jură că aia e muzică. De ce? Fiindcă cică se aude perfect, fără fisură.

Eu zic că am luat-o razna cu toții. Aștept ziua cînd, așa cum eu m-am dus la Viena după Ringo, la Cracovia după Paul și la Belgrad după AC/DC, să purceadă pînă, să zicem, la Timișoara, toți fanii muzicii AI, pentru a umple stadionul unde va veni un mare IT-ist cu ultimul său program de conserve muzicale care sună într-un mare fel. Atunci cred că putem trage oblonul. (Foto: Ultimate Classic Rock)