Prevenire se face, dar sînt și cazuri greu de prevenit

După ce un elev de la o școală din Bistrița a rănit o profesoară și un alt elev, iar la Timișoara fratele unui elev și tatăl acestuia au bătut un profesor de educație fizică și sport, sindicatele din învățămînt au cerut măsuri urgente pentru creșterea siguranței în școli, inclusiv promovarea unui act normativ pentru combaterea violenței școlare, și avertizează că ar putea declanșa proteste la nivel național dacă autoritățile nu intervin. Comisarul șef Ionuț Epureanu este adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava și purtător de cuvînt al acestei instituții:

”Din păcate, trebuie spus că, în general, sîntem o societate reactivă. În permanență reacționăm post-factum, atunci cînd un eveniment deja s-a produs și, bineînțeles, încercăm să identificăm anumite lacune legislative și să propunem anumite lucruri. Așa se întîmplă și atunci cînd are loc un incident cu o asistentă medicală, un medic, poate chiar și un polițist. Iată că acum și cu un cadru didactic. În general, cadrul legislativ există. El este adaptat rigorilor actuale, însă, în ultima perioadă, așa cum ați văzut și dumneavoastră, nu numai în România, dar în întreg spațiul european, elemente singulare reușesc, într-un fel sau altul, să aibă aceste manifestări care sînt total în afara legii. În referire strictă la evenimentul de la Bistrița, care, din păcate, trebuie să subliniem că poate fi oricînd multiplicat într-o formă sau alta și într-o altă unitate de învățămînt, poate chiar și din județul Suceava, este o situație în care un anumit elev, din informațiile pe care le avem, s-a radicalizat într-o formă sau alta, astfel încît este destul de greu de prevenit o astfel de situație.

Există acel plan național între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației prin care se desfășoară anumite activități. Există structurile specializate care desfășoară zilnic, și nu exagerez, aceste activități. Nu sînt atît de vizibile, pentru că nu sînt de multe ori gustate la adevărata valoare de către elementul social, însă utilitatea lor nu poate fi pusă la îndoială. Chiar în cursul săptămînii trecute, undeva la o unitate școlară din preajma municipiului Suceava, a fost identificat un elev de clasă gimnazială avînd asupra sa în ghiozdan un cuțit cu o lamă destul de mare. A fost o activitate desfășurată de către colegii de la secția rurală de poliție de acolo în colaborare cu cei de la Biroul Siguranță Școlară, astfel încît încercăm pe cît posibil ca astfel de comportamente, astfel de evenimente să fie prevenite. Activitățile preventive vizează în special responsabilizarea copiilor, dar și a cadrelor didactice și a părinților, atît prin prisma vîrstei la care începe răspunderea penală, cît și cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l adopte aceste categorii de persoane.

Eu sînt genul de om care spune lucrurile în față și o să precizez și faptul că uneori întîmpinăm chiar o anumită reticență din partea părinților, care consideră poate actul nostru o imixtiune în dezvoltarea profesională a copiilor prin prezența noastră în mediul școlar. Poate, uneori, într-adevăr, activitățile noastre nu sînt adaptate perfect grupului țintă, întotdeauna vor fi păreri pro și contra, însă dacă rezultatul este unul pozitiv, atunci cînd tragem linie cu siguranță toți vor fi mai bucuroși”.