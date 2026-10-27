Război inutil

Și artiștii sînt oameni. Doar că unii dintre ei uită că înaintarea în vîrstă ar trebui să vină la pachet cu o doză (mai mare sau mai mică) de înțelepciune. Există destule conflicte în lumea asta mare, dar se pare că mai e loc pentru cîteva…

Familia Osbourne a readus temporar în magazinul oficial controversatul tricou „Another Prick in the Wall”, lansat inițial ca replică la comentariile lui Roger Waters despre regretatul Ozzy Osbourne. De această dată, gestul vine în contextul conflictului dintre fostul membru Pink Floyd și James Hetfield, solistul Metallica.

Noul capitol al acestei povești (prost regizate…) a început după ce James Hetfield a făcut cîteva declarații pe scenă în timpul unui concert Metallica susținut la Sphere, în Las Vegas. Pe 10 octombrie, solistul le-a transmis spectatorilor că trupa nu se află acolo pentru a-i influența prin opinii politice, ci pentru a le oferi muzică, energie și un prilej de a se bucura de concert. Hetfield nu l-a nominalizat pe Waters și nici nu a indicat explicit vreun artist. Declarațiile sale au fost însă interpretate în contextul dezbaterilor despre rolul politic al muzicienilor și despre măsura în care aceștia ar trebui să folosească scena pentru a transmite mesaje sociale sau politice.

Waters a reacționat într-o apariție la “The Katie Halper Show”, unde l-a atacat personal pe solistul Metallica. L-a insultat, i-a contestat inteligența și a criticat capacitățile muzicale ale trupei, făcînd referire inclusiv la prestațiile acustice ale membrilor Metallica.

Declarațiile au readus numele lui Waters în centrul unei noi controverse. La cîteva zile distanță, pe 16 octombrie, echipa lui Ozzy a anunțat revenirea tricoului „Another Prick in the Wall” pentru încă 48 de ore, precizînd că relansarea era făcută în sprijinul „prietenului nostru James”.

Conflictul dintre Roger Waters și familia Osbourne scoate în evidență două teme recurente în lumea rockului: libertatea artiștilor de a-și exprima opiniile și responsabilitatea care vine la pachet cu exprimarea publică. Waters susținea, după moartea lui Ozzy, că nu este obligat să aprecieze Black Sabbath și că are dreptul să-și exprime dezinteresul față de muzica lor. În schimb, familia Osbourne a considerat că problema nu era simpla lipsă de apreciere artistică, ci tonul disprețuitor și momentul cît se poate de nepotrivit ales pentru aceste comentarii.

Tricoul lansat de Sharon și echipa lui Ozzy a adăugat o componentă comercială unei dispute care, inițial, nu avea legătură cu vînzarea de produse. Nu există dovezi că scandalul ar fi fost planificat de la bun început ca o campanie de marketing, însă e limpede că ”merchandise”-ul a devenit un instrument prin care familia și-a exprimat poziția și a menținut subiectul în atenția publicului.

Despre Waters, știm că iubește intrigile și, probabil, nu ia tratamentul potrivit. Despre Ozzy, știm că iubea Pink Floyd. Pentru fanii ambelor tabere, toată povestea este cel puțin ciudată. Oare ce-ar fi spus Ozzy despre toate astea?

Alexandra Cuza