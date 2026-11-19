Consiliera PSD Roxana Ciornei și consiliera PNL Alexandra Harja Samsonescu, așteptînd emoționate să voteze tot ce vrea primarul Vasile Rîmbu, care este suspendat din PSD: ”Bravo nouă, Alexandra! Cînd am intrat în Consiliul Local am promis că ne dezbrăcăm de haina politică și votăm doar pentru bine comunității. Or, binele comunității îl reprezintă domnul Rîmbu, pentru că și el s-a dezbrăcat de haina politică. Bun, el nu a făcut-o singur, ci l-au ajutat alții, dar e și normal, pentru că este ditamai primarul”.