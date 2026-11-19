Anumite persoane din comuna Arbore pot beneficia de investigații gratuite efectuate de dr. Samuel Cocea, medic primar radiologie și imagistică medicală. Este vorba despre patru tipuri de ecografii: abdomino-pelvină, tiroidiană, musculo-scheletală și de părți moi. Iată un gest cît se poate de lăudabil.

Vestea bună a adus-o primarul Dan Tiperciuc: „Începînd cu 4 noiembrie 2026, Centrul Medical Integrat din Clit oferă 15 ecografii gratuite, săptămînal, pentru persoanele vulnerabile, în baza programării și în limita locurilor disponibile”. Domnul Tiperciuc subliniază că de acest serviciu medical gratuit pot beneficia mai multe categorii de persoane aflate în situații de vulnerabilitate socială sau medicală.

La rîndul său, Dan Tiperciuc ar putea beneficia de acest serviciu medical gratuit, dar nu ca pacient, ci în calitate de candidat pentru un nou mandat, cu condiția ca pînă în 2028 să nu uite oamenii că el i-a anunțat că doctorul Cocea oferă investigații gratuite.

Cabinetul de optică electorală