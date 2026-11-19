Daniel Apostol, director general al Federației Patronale a Energiei, expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES, director editorial al revistei Economistul și editorialist la profit.ro, jurnalul.ro și newmoney.ro, a explicat, pornind de la articolul său ”România, pîndită de riscul periferiei”, de pe profit.ro, de ce există riscul ca țara noastră să rămînă la periferia economiei europene:

”Eu mă refer la o periferie economică și geopolitică. Sîntem la periferia Uniunii Europene, dar n-aș zice periferie pentru că are o conotație negativă. Sîntem o graniță răsăriteană a Uniunii Europene, asta este drept, dar dincolo de poziționarea geografică este un risc ca, dacă nu realizăm cu adevărat că trebuie să privim economia europeană și a României în contextul european și global, și continuăm să privim cu ochelari de cal, printr-o lentilă îngustă, atunci modelul economic românesc este sortit eșecului: rămîne la periferia economiei europene. Pînă acum modelul economic românesc a fost cel al stimulării consumului, și pe baza consumului stimulat de injecții de lichiditate în piață s-au peticit în termen scurt dezechilibre bugetare de la buget la buget, de la an la an. Statele europene concurează acum în politici industriale, în strategii industriale pe termen mediu și lung. Este evident că tehnologiile moderne avansate au un rol deosebit în acest lucru. O întrebare fundamentală pentru București, pentru cei care ne conduc și pentru noi toți, este aceea care va defini de fapt parcursul nostru în viitoare: rămînem o simplă piață de consum, captivă unui context geopolitic și geoeconomic fragil?, rămînem un simplu spațiu de tranzit al produselor și serviciilor altor economii? Sau, cel puțin așa cum ar trebui să fim, aspirăm să fim cu adevărat un pol regional în industria de apărare, în logistică, în sectorul energetic? Pentru că avem niște atribute care ne pot plasa în poziții de merit”.