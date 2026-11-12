Cînd netrebnicii fac legea

Chiar în ziua în care mă pregăteam să scriu această rubrică, un anunț al lui Cristiano Ronaldo m-a întristat peste măsură: ați ghicit, este vorba de cel prin care CR7 își anunța, printr-un mesaj plin de bun simț și extrem de emoționant, retragerea de la echipa națională a Portugaliei, la foarte puțin timp după ce un incident fără pic de logică l-a făcut să trăiască probabil cel mai umilitor moment din întreaga-i carieră, care numai pentru reprezentativa Portugaliei a însumat 23 de ani! Da, ați citit bine: Cristiano Ronaldo a jucat pentru Portugalia timp de aproape un sfert de secol! Numai gîndul ăsta îți dă fiori, în condițiile în care știm destule nume de așa-ziși fotbaliști care după cîteva sezoane au dispărut, pur și simplu, înainte de a fi împlinit 23 de ani de viață, nu de carieră la echipa națională! Ronaldo a contribuit decisiv la titlul european cîștigat de Portugalia în 2016, dar și la cele două trofee ale Ligii Națiunilor. În plan personal, a cucerit de cinci ori Balonul de Aur (numai Messi e înaintea lui în acest clasament, și e greu de presupus că vă mai apărea vreun fenomen care să-i detroneze) și tot de cinci ori Champions’ League: o dată cu Manchester United și de patru ori cu Real Madrid. Pentru naționala Portugaliei a jucat în 234 de partide, a înscris 146 de goluri și a pasat decisiv de 45 de ori! Numărul de goluri înscrise l-a făcut cel mai important marcator pentru vreo echipă reprezentativă din întreaga istorie a fotbalului.

Ei bine, acest colos, acest fenomen, a fost umilit fără măsură de către selecționerul Jorge Jesus, care l-a pus să se încălzească o repriză întreagă… fără a-l introduce pe teren, luna trecută, într-un meci din Liga Națiunilor. Urmarea a fost cea știută: CR7 și-a chemat propriul avion și dus a fost! Apoi a anunțat renunțarea la a mai juca pentru Portugalia.

Federația portugheză declara și ea că nu acceptă despărțirea astfel. Ei bine, cred că normal era să anunțe șutul în dos dat lui Jorge Jesus. Nefăcînd-o, pot paria că CR7 nu va accepta niciun fel de festivități. Cum să accepte un monument onoruri de la niște netrebnici?