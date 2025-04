Și Sir Eric a schimbat prefixul

30 martie 2025 este data la care Sir Eric Clapton a împlinit 80 de ani, intrînd și el în selectul grup al muzicienilor (Rolling Stones, Paul McCartney, Tom Jones etc.) care, deși trecuți de acest prag, continuă să apară în concerte, ba unii dintre ei merg în continuare în turnee, chiar mondiale, Guinness Book trecîndu-l pe locul I pe Ringo Starr (va împlini 85 pe 7 iulie!) la categoria ”Cel mai bătrîn muzician care face turnee”.

Pe numele său întreg Eric Patrick Clapton, devenit ”Sir” în 2004, Eric a fost desemnat de revista Rolling Stone drept al doilea chitarist în istoria muzicii, locul I fiindu-i atribuit, ca în oricare alt referendum, lui Jimi Hendrix. Datele la zi vorbesc despre 18 premii Grammy pe care Sir Eric le-a obținut de-a lungul unei cariere copleșitoare ca întindere și ca impact asupra civilizației, el fiind totodată singurul muzician inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame: ca membru Yardbirds, ca membru Cream și ca muzician solo. A trecut, ca mai toți coloșii britanici, și pe la John Mayall`s Bluesbreakers, înainte de a întemeia primul ”supergrup” din istoria rock: Cream, împreună cu Ginger Baker și Jack Bruce. A fost dependent de drog și de alcool, a fost repus pe traiectorie de prietenul său bun, Steve Winwood, care l-a invitat în grupul său Blind Faith, a cîntat apoi cu Delaney and Bonnie, a întemeiat Derek & The Dominoes, ulterior cîntînd doar ca… Eric Clapton. A avut o viață personală nebună, cu drame, tragedii chiar, cu povești de iubire, toate devenind surse de inspirație: ”Tears in Heaven”, ”Layla”, ”Wonderful Tonight” etc. Cele două porecle ale sale (”God” și ”Slowhand”) au generat povești la rîndul lor. La București a cîntat o singură dată, pe 11 iunie 2010, dată pe care nu pot să o uit. Alături de Eric au fost prietenii săi, enormii Steve Winwood, clape și chitară, și Chris Stainton la clape, doi muzicieni de geniu.

La mulți ani, Sir Eric!

(Foto: Rayo)