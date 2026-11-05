Gheata de plumb

Am urmărit, după ce m-am plimbat pe toate site-urile cu putință (unele recomandate de ChatGPT), inclusiv cele oficiale FIFA și UEFA, ceremonia Balonului de Aur pe… Prima Sport 2! Asta, după ce am luat la rînd și toate canalele de sport, cu telecomanda în mînă, și am rămas uimit de faptul că nici măcar una din televiziunile cu pretenții, de la Digisport pînă la Antena care transmite meciurile Naționalei, nu s-a învrednicit să preia acest eveniment la fel de important în sportul mondial ca Oscarul în cinematografie. N-a fost nicio mirare în acordarea trofeului lui Harry Kane, ajuns la vîrsta la care dacă nu apuca acum să-l înhațe, nu prea mai avea ocazia. De aceea, cred, nici contracandidații săi principali, Yamal și M’Bappe, nu s-au agitat prea tare, fiind conștienți că vîrsta e de partea lor și că, în principiu, vor apuca și ei să ia în brațe cîndva mingea aia aurită.

Din festivitatea care a ajuns să se desfășoare mai mult în aer liber decît în sală (întrucît sosirea invitaților a fost prezentată aproape om cu om, cu tot cu defilarea pe covor, cu autografele acordate și cu mini-interviurile luate fiecărui personaj cît de cît important) am remarcat speech-urile civilizate, îmbrăcămintea elegantă și mai ales faptul că absolut nicio doamnă din cele venite la braț cu fotbaliștii (soții sau prietene) nu avea buze umflate cu pompa ori tatuaje care să le concureze pe ale domnilor de alături, așa cum se poate vedea la noi cu orice prilej festiv.

Dacă a sărit totuși ceva în ochi, atunci acesta a fost Yamal care avea în piept un soi de broșă, enormă, în formă de floare roz, făcută… din pene!. Un kitsch grotesc, marca Chanel! Nu poți da vina pe cei 19 ani ai flăcăului, ci doar pe educația… lipsă!