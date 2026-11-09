Suceava rugbystică, singurul județ cu ”toate palierele competiționale”

Profesorul Lucian Preutescu, președintele Asociației ”Zimbrii Rarăului”, a vorbit despre dificultățile financiare ale echipelor de seniori Rugby Club Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava, și a subliniat că performanța în rugby are nevoie de finanțare consistentă, răbdare și susținerea sponsorilor:

”E greu peste tot, dar trebuie să avem răbdare, pentru că ei fac sport de performanță. Este un pic mai greu să poți lua un senior, să-l aduci la teren, pentru că trebuie să-i oferi o motivație financiară, deoarece acea persoană are familie și are nevoie de partea financiară…, e un pic mai delicat decît la copii acest lucru, dar trebuie să avem răbdare, trebuie să fim mîndri că județul Suceava este singurul din România care are în momentul de față două echipe de seniori, are șapte cluburi de copii și juniori, avem rugby feminin, am atins rugby special, avem toate palierele competiționale pe care Federația Română de Rugby le desfășoară. E pentru noi un lucru de mîndrie, dar avem nevoie de timp, de răbdare, de oameni care să vină lîngă rugby și să ne susțină, pentru că fără finanțare serioasă nici performanțele nu pot veni. Ca să te lupți cu o echipă care are buget de 2-3 milioane de euro, iar tu ai un buget de 2-300 de mii de euro, este aproape imposibil. Dar, totuși, în aceste condiții, echipa din Gura Humorului a rezistat un an de zile, a participat la toate competițiile, au marcat și ei, chiar dacă au avut înfrîngeri la scoruri destul de mari. Au fost acolo, au fost foarte aproape să învingă Clujul la ei acasă…, au fost niște rezultate bune și pe care trebuie să le apreciem. Dar, repet, sîntem un sport destul de costisitor și avem nevoie de oameni care să vină în spatele nostru”.