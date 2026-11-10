Președintele-jucător CJ7

Atunci cînd a pornit la drum în Liga a II-a cu gîndul la play-off și mai apoi la promovarea în prima ligă, Marius Neagu, șeful grupului de investitori privați, spunea că CSM Cetatea 1932 Suceava va beneficia de un buget de 2 milioane de euro pe an – cîte 200.000 de euro de căciulă, de pălărie sau de bască, depinde ce poartă fiecare om de afaceri din grup. Însă, campionatul se află aproape de încheierea primei părți și se pare că milioanele de euro au rămas doar în declarațiile domnului Neagu. Altfel nu se explică de ce fostul internațional Dorin Goian, deocamdată doar președinte onorific al clubului, iar în viitorul apropiat posibil președinte plin, a declarat la Radio Top, referitor la partea financiară: ”La momentul ăsta băieții sînt plătiți la zi, dar vedem ce va fi în viitor. La Suceava tot timpul s-au trăit doar momentul și clipa, au mai fost multe momente în care se făceau planuri și proiecte. Dar dacă Consiliul Județean, prin George Șoldan, oprește finanțarea către echipa de fotbal, vă spun eu că lucrurile nu sînt roz deloc. Trebuie să fiu corect și sincer, pentru că dacă Consiliul Județean a venit alături de echipă este un mare, și cînd spun mare, nu mă joc cu cuvintele, un mare cîștig, pentru că, fără acești bani, credeți-mă, era greu, foarte greu”. Dorin Goian a adăugat: ”Pentru prima parte a acestui campionat, așa cum a promis George Șoldan, pînă acum, prima tranșă de 400.000 euro a fost livrată. Urmează să livreze încă 400.000 euro în retur sau în partea a doua campionatului, după lunile ianuarie-februarie”. Așadar, din spusele fostului internațional, fără bani de la Consiliul Județean, formația antrenată de Petre Grigoraș, ”cel mai tare din oraș”, ar deveni echipa cea mai falimentară din oraș. Și uite-așa, visul tuturor microbiștilor din întreg județul Suceava s-a împlinit, pentru că tot județul Suceava are echipă de fotbal, și nu doar municipiul Suceava, iar președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a devenit un fel de președinte-jucător.