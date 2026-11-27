Săptămîna trecută, în timp ce mă pregăteam să vă anunț nominalizările pentru următoarele admiteri în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, eveniment ce se va desfășura pe 7 și 8 decembrie (după obișnuitul șir de contestări și de conflicte care au loc anual în privința numelor celor aleși), prilej cu care ne vom bucura cu toții să-l vedem viu pe Phil Collins, să salutăm cam tîrzia acceptare a lui Iron Maiden, să ne miram că, la 80 de ani, Cher arată mai bine decît la 30, că Oasis își văd și ei visul împlinit, ori că Wu-Tang Clan, pe care i-am văzut la București, la Romexpo, în 2007, au nimerit și ei printre rockeri dintr-un lanț de întîmplări inexplicabile, toată strategia mi-a fost dată peste cap de două scandaluri pur românești, avînd în prim plan două nume cunoscute: Theo Rose și unu’ Selly.

Theo Rose, cunoscută mai mult din juriul Vocii României decît din mari fapte muzicale, a susținut un balamuc de concert la Sala Palatului, unde, cu cîtă minte are, a adus pe scenă și niște copii îmbrăcați ca pionierii din comunism. Scandalul, cam fără obiect, a durat vreo 2-3 zile, apoi s-a stins. Curios mi s-a părut doar faptul că s-au simțit obligate să cîrîie mai toate televiziunile care acum vreo 3-4 ani au tăcut adînc cînd aceeași închipuită a cîntat manele, la un spital de oncologie, copiilor bolnavi de cancer!

În același timp, numitul Selly atenționează Parlamentul că ”industria evenimentelor este la un pas de colaps, fiind mai impozitată decît jocurile de noroc”. Îi sugerez numitului să aibă grijă mai degrabă de ce se întîmplă pe la evenimentele pe care le organizează, acolo unde unu` Wiz Khalifa fuma ilegale în fața publicului, fiind arestat în timp ce bombănea ceva pe scenă.