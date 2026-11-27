Șeful Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghe Mîndruță, ar urma să fie numit secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului. Domnul Mîndruță a fost senator de Suceava în mandatul 2020-2024, fiind ales pe listele USR, după care s-a transferat la PSD. Domnul Mîndruță a lucrat nu mai puțin de 21 de ani ca militar, fiind și membru al Departamentul de Protecție și Pază al ONU și participînd la misiuni în mai multe țări.

După ce a lucrat la ONU, domnul Mîndruță se va muta la Ministerul Mediului unde i se va încredința sistemul ecologic alpin superior Vîrful Omu, parte a ariei protejate Parcul Natural Bucegi.

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