De obicei, nu ascult și comentariile la meciurile de fotbal, în primul rînd din motive de protecție personală: urmărind trei partide simultan (așa cum se întîmpla în zilele cu meciuri ale echipelor naționale sau în cele cu Champions’ League), m-ar năuci complet și trei comentarii suprapuse, așa că de obicei las în surdină sunetul, fiindcă oricum la gol urlă oricare comentator și îmi atrage automat atenția. Am făcut însă o excepție, la ultimul meci al reprezentativei României în grupa de Liga Națiunilor, mai ales pentru a vedea / auzi cum se poziționează descalificații de la Antena 1, pentru care aceste meciuri ale Naționalei, pe care le dețin în exclusivitate, par un fel de tichie de mărgăritar. Mi s-au confirmat toate suspiciunile, domnii în cauză ferindu-se ca de Satana să spună despre proști că-s proști ori oficialilor că tre’ să se care naibii după ce de prea mulți ani ne-au îmbolnăvit de nervi pe toți. N-apucă bine un tolomac tricolor să tragă peste tribuna din fața porții, că indivizii cu microfon o și băgau p-aia cu ”intenția bună, execuția ușor deficitară”. Și tot așa. Din capodoperele cu valoare de unicat în limbă șchioapă, cel mai tare mi-a plăcut aia în care, la ora 22:09, dl. comentator a mugit: ”România a tras 4 șuturi spre poarta lui Zlomislic, Bosnia doar 3!”. E clar că economia de cuvinte provine din economia de creier, ceea ce a făcut ca înțelesul să fie că Bosnia făcea ce făcea și trăgea tot spre poarta ei! Fără economie, fraza trebuia să continue cu ”… spre poarta noastră” și exprimarea era ca la oameni, nu ca la zoo. Doar 4 minute mai încolo, la 22:13, același individ a mugit că ”publicul a huiduit imnul naționalei”, lucru care te face fără ezitare să constați că pentru comentatorul A1, ce mi-e țara, ce mi-e echipa! Adică, faptul că Naționalei i se cîntă Imnul României nu o împroprietărește pe asta și pe împiedicații care o alcătuiesc cu Imnul, care, chiar dacă ei pricep mai greu, e totuși al țării.

La desert, vă dau una a lui Adi Mutu (care de regulă nu o ia pe arătură), tot din acea seară nefericită, cînd s-a contaminat și el de la ăia de la A1 și a zis: ”Să vedem cum vor rezista dacă SE VOR ALTERNA PE RÎND”. Nu detaliez la cine făcea trimitere, dar m-ar bucura să fi priceput între timp că a alterna ceva… simultan e, vorba zicerii, o posibilitate care… nu se poate!