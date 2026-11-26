După lupte seculare ce au durat nici două luni, iată că echipa României (am vrut să scriu și „de fotbal”, dar parcă nu se potrivea cu ce ne-a fost dat ochilor să vadă și căpățînilor să ne doară în cele cinci meciuri de toată rușinea pe care le-am îndurat în actuala ediție a Ligii Națiunilor, plus unul în care n-am fost noi buni, ci polonezii încă mai proști) a terminat pe un meritoriu loc IV o grupă în care spre norocul nostru nu au mai participat decît încă alte trei echipe, fapt care ne trimite într-un baraj de menținere în Liga B sau de retrogradare în C, în care vom întîlni pe una din următoarele echipe: Belarus, Cipru, Insulele Feroe, Estonia. Cred că deja se pregătesc pentru serbări populare cu lume în stradă (cam cum era la noi pe vremea cînd băteam Argentina și Columbia!) cetățenii din toate cele patru posibile adversare, fericiții care urmează să ne întîlnească avînd doar de rezolvat și problema focurilor de artificii, musai de organizat în ziua tragerii la sorți care o să le scoată în cale găina bleagă numită România. Ca o concluzie la cele 5 meciuri + 1 accident (ăla cu Polonia de la București) aș spune că între ceea ce vedem la alții și ceea ce (nu) vedem la ai noștri este o distanță pur și simplu cosmică. Mai năucitor decît jocul în sine, care nici nu poate arăta altfel, din moment ce este rodul gîndirii (mă rog, așa se spune…) tactice a domnului rege Gheorghe Hagi, ăla care nu poate încropi o propoziție cap-coadă, este felul în care domnia sa îi găsește pe împiedicații convocați. Nu vorbesc de loser-ii deja clasicizați, precum Stanciu, Coman, Bîrligea ori Drăgușin, dar cum mă-sa o fi aflat de alde Ghiță ori Corbu, al căror rol pare a fi doar acela de a te face să crezi că pînă și Drăguș o fi vreun fotbalist… Ori Hagi ăla micu, care pe lîngă ăștia chiar pare un Messi.

Dacă e să găsesc și o parte bună în ”evoluția” (ghilimelele vor să spună că de fapt vorbim de involuție!) Naționalei în această campanie, atunci este dispariția din peisajul final al numiților Ionuț Radu, Denis Drăguș și Nicolae Stanciu, fapt care a făcut ca echipa să pară că joacă ceva apropiat de fotbal în ultimele două meciuri. Dacă s-ar mai căra și Hagi (amîndoi!), Drăgușin și Coman, mai-mai că am putea spera să batem vreo Estonie sau Belarus în baraj. Nu și Feroe, că ăștia-s cu trei clase peste noi.