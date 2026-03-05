RUSH ajunge în Europa

Ce vă spuneam eu în octombrie, anul trecut? Că stăm cu sufletul la gură și așteptăm eventuale date europene ale noului turneu RUSH, grup reunit după mai bine de un deceniu de absență. Iată că s-au anunțat datele!

Turneul „Fifty Something Tour” marchează revenirea istorică a trupei canadiene RUSH. După încheierea turneului R40, în 2015, și după moartea toboșarului Neil Peart, în 2020, mulți fani au crezut că povestea live a trupei s-a încheiat definitiv. Însă, în 2026, RUSH a decis să celebreze peste 50 de ani de muzică printr-un turneu amplu, desfășurat în America de Nord, urmat de date în Europa și America de Sud, în 2027.

După moartea lui Peart, în 2020, Geddy Lee și Alex Lifeson au declarat în repetate rînduri că RUSH nu va mai urca vreodată pe scenă. Totuși, în ultimii ani, cei doi muzicieni au reluat întîlnirile în studio și, potrivit lui Lee, „dorința de a cînta din nou împreună a fost mai puternică decît absența”. Într-un interviu acordat site-ului MusicRadar, basistul și solistul trupei a spus: „Alex și cu mine am gîndit-o bine… Am simțit că ne lipsește ceva. Am decis să cîntăm din nou, nu ca să înlocuim trecutul, ci ca să-l onorăm”.

Ideea reuniunii prindea contur în 2024, iar decizia finală a venit după ce familia lui Peart și-a exprimat toată susținerea. Soția și fiica regretatului toboșar au considerat că „muzica RUSH merită să fie cîntată în continuare”, oferind astfel binecuvîntarea lor pentru această nouă etapă.

Avem și o nouă adiție: Anika Nilles, instrumentistă și compozitoare germană, cunoscută pentru precizia tehnică (nemțească!) și stilul său complex, influențat de jazz-fusion și rock progresiv. Anika a colaborat cu Jeff Beck, a lansat mai multe materiale solo și este apreciată în rîndul profesioniștilor pentru versatilitatea sa. Alex Lifeson a declarat pentru The Guardian că „nu există nimeni care să-l poată înlocui pe Neil. Dar Anika aduce un spirit proaspăt și un respect autentic pentru munca lui. Nu încercăm să recreăm trecutul, ci să-l păstrăm viu”.

Turneul debutează în iunie, în California, în același oraș unde trupa susținuse ultimul concert înainte de retragere: Los Angeles. Cererea pentru bilete a fost extrem de mare pînă acum, multe orașe avînd date suplimentare adăugate. Surpriza colosală a venit săptămîna trecută, cînd RUSH a anunțat primele concerte europene pentru 2027. Cu siguranță, este un moment emoționant pentru fanii prog rock din Marea Britanie, Germania, Italia, Danemarca sau Polonia. România nu se află (deocamdată) pe listă, dar eu cred că acest turneu ne emoționează deopotrivă și merită toată atenția noastră. Ca fan devotat al rock-ului progresiv, sînt de părere că o astfel de ocazie apare o dată la… 50 de ani, în cazul canadienilor, și că nu se ratează, indiferent de locație. Ne vedem la concert!

Alexandra Cuza