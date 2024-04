Roxy Music și postmodernismul

Prima ediție a ,,Discurilor de Top” din luna aprilie îi este dedicată unui grup glam-art rock ,,nișat” și, deseori, subestimat, chiar dacă a reunit muzicieni extrem de valoroși ca Bryan Ferry, Phil Manzanera sau Andy Mackay. Avalon, cel de-al optulea și ultimul album de studio al grupului britanic Roxy Music, este Discul de Top al săptămînii.

Lansat în primăvara lui 1982, Avalon prezintă, după spusele unora, maturizarea firească a formației, fiind totodată un imens succes comercial: s-a clasat în fruntea topurilor din Regatul Unit timp de 365 de zile și a obținut singurul disc de platină în SUA. Prietena de atunci a lui Bryan Ferry, Lucy Helmore, apare pe coperta albumului, purtînd o cască medievală și ținînd în mînă un șoim, evocînd astfel ultima călătorie a Regelui Arthur spre misteriosul tărîm Avalon. Estetica a fost întotdeauna tratată cu seriozitate de către Ferry & co. ,,Nu muzica, ci coperta primului nostru material discografic ne-a adus primul contract serios”, povestea Ferry, după mai bine de 30 de ani de la lansarea discului de debut. Cît despre bizarul nume al grupului, același Ferry spunea că „am vrut să aibă legătură cu cinematografia, pentru că multe dintre acele nume precum Roxy, Odeon, Star sau Plaza erau nume de locuri în care te duceai să te deconectezi și să vizionezi filme minunate. Era culoare, artă, viață”.

Bryan Ferry, rivalul lui Bowie și unul din puținii pionieri ai art-rock-ului, a demonstrat și în cazul lui Avalon că muzica poate avea rezonanțe glamour. Cu o eleganță aproape atipică pentru un grup rock al anilor ‘70, Roxy Music a fost o adevărată enigmă pentru acele vremuri.

Avalon încheie în stilu-i sophisti-pop o eră postmodernă a sound-ului, oferind publicului cîntece iconice precum More Than This, Avalon sau Take a Chance With Me. Este un disc care-și merită cu prisosință titulatura de ,,cel mai expresiv, melodios și dramatic album lansat vreodată” – Rolling Stone.

La aproape 42 de ani de la lansare, Discul de Top va putea fi ascultat în totalitate la Radio Top Suceava (104.00 FM sau radiotop.ro) în primul weekend al lunii: sîmbătă, 6 aprilie, de la ora 19.00, și în reluare duminică, 7 aprilie, de la ora 18.00.

Alexandra Cuza