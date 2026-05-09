Măturătorul de presă

- Elev de clasa a X-a, reținut după ce a furat un BMW de la firma unde făcea practică, l-a condus 180 de kilometri și l-a adus înapoi avariat.
- Băut și cu permisul anulat, un tată a plecat la plimbare cu trei copii minori în mașină.
- Bărbat reținut după ce și-a înjunghiat fosta concubină, care a refuzat să se împace cu el.
- O femeie ”aghesmuită” a încercat să schimbe butelia la aragaz și era cît pe ce să arunce în aer casa concubinului.
- Utilaje în valoare de 190.000 de euro, furate din Bulgaria, găsite la Suceava.
- Mașină burdușită cu diferite produse, descoperită în parcarea unui market după un flagrant de furt în același magazin.
- Hoț prins în flagrant în timp ce fura motorină din utilajele firmei care lucrează la noul drum la aeroport.
- O nouă razie a poliției în căutare de elevi chiulangii, dar și cu acțiuni de prevenire și de impact pentru cei mici, cu cîinii de serviciu.
- Tată și fiu, în arest după o bătaie într-un parc, în care primul a lovit cu parul.
- Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare din Fundu Moldovei după ce o pacientă a dat foc unei saltele.
- A fost oprit pentru viteză excesivă și s-a constatat că transporta bușteni furați.
- 5 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fratele, cu intenția clară de a-l ucide.
- 166 de amenzi și șapte permise reținute, după un control la trecerile la nivel cu calea ferată.
- 10 tone de detergent, haine și jucării contrafăcute, ridicate de polițiștii suceveni în urma unor percheziții.
