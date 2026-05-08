Berti, Jimmy, jazz-ul și noi



Ziua Mondială a Jazz-ului este un eveniment chiar pour les connaisseurs, de aceea nu mă miră cîtuși de puțin că pentru a o onora așa cum se cuvine, cel autodesemnat să o facă a fost tocmai Berti Barbera, concetățeanul nostru care mustește prin toți porii muzică. Din aia bună. Adică Muzică.

După ce a sondat terenul încă de anul trecut și evident că a rămas mulțumit de rezultat, săptămîna trecută Berti a recidivat, susținînd de această dată evenimentul jazz-istic nu doar la liceul său, CN ”Petru Rareș”, ci și pe scena Teatrului ”Matei Vișniec”, unde ne-a delectat împreună cu prietenul său și totodată partener în acest proiect minunat, un chitarist de mare rafinament, Adalbert Cserkesz, Jimmy pe numele de scenă. Fără legătură cu Hendrix, că James Marshall Hendrix era Jimi, fără y! Într-o sală plină-ochi, ceea ce zău că m-a surprins plăcut, am văzut o mulțime de puștime rareșistă, cot la cot cu doamne și domni între două vîrste: a 3-a și a 4-a!… plus unul de a 5-a, eu.

După prezentarea de bun simț făcută de Bobby Stroe și de cele două doamne profesoare, a urmat un recital fără cusur cuprinzînd piese din toate zonele geo-muzicale, cu predilecție din America de Sud pe partea de jazz pur, Berti și Jimmy demonstrînd că pot fi deturnate spre jazz orice fel de piese, de la mari hituri ale unor veritabile doamne ale pop-ului (Joni Mitchell, Sinead O’Connor), pînă la clasice Beatles precum ”Norwegian Wood” și ”Come Together”.

Momentul cu adevărat excepțional l-a constituit prelucrarea enormului hit al lui Lou Reed ”Take a Walk on the Wild Side”, pe care alături de cei de pe scenă l-au cîntat și mai toți spectatorii… e drept că doar refrenul cu ”do-do-do do-do do-do-do”, însă cu maxim entuziasm! Mulțumim, Berti și Jimmy. ”Unora le place jazz-ul”? Aiurea: tuturor, datorită vouă!